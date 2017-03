Deutsche Abtreibungsstatistik: Fake News?

Experte meldet massive Zweifel an präsentierten Zahlen an.Dunkelziffer könnte bei bis zu 200% liegenWien/Wiesbaden (ots) - Soeben hat das Statistische Bundesamt dieaktuellen Zahlen zu den nach offizieller Version seit Jahrensinkenden Schwangerschaftsabbrüchen in Deutschland veröffentlicht.Doch es gibt berechtigte Zweifel, ob diese Zahlen überhaupt stimmen -die verfügbaren Daten legen nahe, dass diese tatsächlich sehr vielhöher und aus politischen Gründen geschönt ist. Offiziell gab es imJahr 2016 mit 98.700 Abbrüchen ein Minus von 0,5% gegenüber demVorjahr. Deutschland hat damit offiziell nicht nur die geringste Ratean Schwangerschaftsabbrüchen in Europa, sondern ist auch das einzigeLand, welches seit 12 Jahren einen ununterbrochenen Rückgang angemeldeten Abbrüchen verzeichnet. (http://www.destatis.de) "Leidergibt es keinerlei Interesse daran, die tatsächliche Situation zuerheben, um daraus effiziente Präventionsmaßnahmen abzuleiten", sagtDDr Christian Fiala vom Wiener Gynmed Ambulatorium fürSchwangerschaftsabbruch.Zwtl.: Beispiel FrankreichDenn die verfügbaren nationalen und internationalen Daten deutetendarauf hin, dass rd. 1/3 bis 50% der Schwangerschaftsabbrüche inDeutschland gar nicht gemeldet werden. In anderen Ländern werden dieMeldungen der Ärzte penibel mit anderen Datenquellen abgeglichen, wiez.B. der Kostenübernahme. In Frankreich gibt es sogar eine eigeneArbeitsgruppe, welche die Daten aus den verschiedenen Datenquellenzusammenträgt und auf Vollständigkeit prüft. Daraus wird eineDunkelziffer an fehlenden Meldungen geschätzt und erst dann eineGesamtzahl veröffentlicht. Diese realistische Einschätzung derAbtreibungsrate in Frankreich liegt mehr als zwei Mal so hoch wie dieoffizielle Rate aus Deutschland.Zwtl.: Willkür ohne Kontrolle"Demgegenüber werden in Deutschland die anonymen und nichtüberprüfbaren Meldungen der Ärzte seit Jahren unhinterfragt alsJubelmeldung übernommen", so Fiala. Dabei bestätigt sich bei demVergleich unterschiedlicher Datenquellen aus Frankreich, dass dieMeldungen von Ärzten am unvollständigsten sind. Die Anzahl dieserMeldungen wird in Deutschland nicht einmal mit der Zahl anausgestellten Beratungsscheinen verglichen. Ein derartunzuverlässiges Meldesystem, welches ausschließlich auf den nichtüberprüfbaren Meldungen von Ärzten basiert, wurde bei sexuellübertragbaren Infektionen bereits 2001 auf Empfehlung der Expertenbeendet, weil es unbrauchbar ungenaue Daten liefert.Zwtl.: Hohe DunkelzifferAußerdem handelt es sich um ein Tabu-Thema, vergleichbar derMeldung von Geschlechtskrankheiten, wo die Dunkelzifferbekanntermaßen sehr hoch ist. Daneben gibt es auch noch einenAbtreibungstourismus insbesondere nach Holland und in geringem Ausmaßauch nach Österreich, wie Fiala, der in Österreich zwei Ambulatorienfür Schwangerschaftsabbruch leitet, aus eigener Wahrnehmungbestätigen kann.Der Gynäkologe und Verhütungsexperte DDr. Christian Fiala ist auchim Vorstand der Internationalen Berufsvereinigung von Fachkräften zuSchwangerschaftsabbruch und Kontrazeption, www.fiapac.org undMitglied der wissenschaftlichen Arbeitsgruppe zu ReproduktiverGesundheit an der Karolinska Universität in Stockholm.http://www.ots.at/redirect/ki.se www.gynmed.atWeitere Details zur hohen Dunkelziffer der Statistik:http://www.ots.at/redirect/focusOffizielle Bekanntgabe durch das Statistische Bundesamt Wiesbaden:http://www.ots.at/redirect/destatisRückfragehinweis:+ Grafik: PURKARTHOFER PR, +43-664-4121491, info@purkarthofer-pr.atOriginal-Content von: Gynmed - Ambulatorium f?r Schwangerschaftsabbruch und Familienplanung Wien, übermittelt durch news aktuell