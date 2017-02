Deutsche AIDS-Stiftung gratuliert Prof. Dr. Rita Süssmuth zum 80. Geburtstag

Bonn (ots) - Die Deutsche AIDS-Stiftung gratuliert ihrerEhrenvorsitzenden Rita Süssmuth zu deren 80. Geburtstag am 17.Februar. "Wir gratulieren Rita Süssmuth von Herzen", so der Vorstandder Stiftung. "Als unermüdliche Kämpferin für Menschen mit HIV undAids ist Rita Süssmuth der Deutschen AIDS-Stiftung und unserer Arbeitaufs Engste verbunden." Sie habe als Bundesgesundheitsministein inden 80er Jahren die wichtigsten Weichen gestellt für einenmenschlichen Umgang mit HIV-Infizierten und dieser politischenHaltung gegen erhebliche Widerstände zum Durchbruch verholfen und siegesellschaftlich verankert. In Rita Süssmuths Formulierung "DieKrankheit bekämpfen und nicht die Kranken" habe diese Haltung ihrenbreit akzeptierten Ausdruck gefunden. Noch heute sei die Stiftungdafür dankbar. "Auch heute noch müssen wir uns für eine dezidierteHaltung gegen Ausgrenzung und Diskriminierung von HIV-infiziertenMenschen stark machen", so der Vorstand. "Rita Süssmuth bleibt dafürein großes Vorbild".Seit der Gründung im Jahr 1987 war Rita SüssmuthKuratoriumsvorsitzende der Stiftung. Im Jahr 2006 wurde sieEhrenvorsitzende der Deutschen AIDS-Stiftung.Spendenkonto der Deutschen AIDS-Stiftung IBAN: DE85 3705 0198 00080040 04Die Deutsche AIDS-Stiftung ist die größte AIDS-Hilfsorganisationin Deutschland, die betroffenen Menschen materielle Unterstützungbietet. Sie hilft seit fast 30 Jahren bedürftigen Menschen mit HIVund AIDS in Deutschland durch Einzelhilfen und die Unterstützung vonProjekten wie beispielsweise Betreutes Wohnen. Darüber hinaus fördertdie Stiftung seit dem Jahr 2000 ausgewählte Hilfsprojekte, etwa fürAidswaisen, Jugendliche, Mütter und ihre Kinder, vor allem imsüdlichen Afrika. Die Urstifter 1987 waren Rainer Ehlers, der Verbandder Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV) und das Deutsche RoteKreuz.Pressekontakt:Pressestelle der Deutschen AIDS-StiftungDr. Volker Mertens (Pressesprecher)Sebastian Zimer (Pressereferent)Telefon: 0228 60469-31 und -33Fax: 0228 60469-99E-Mail: presse@aids-stiftung.deMünsterstraße 1853111 Bonnwww.aids-stiftung.deOriginal-Content von: Deutsche AIDS-Stiftung, übermittelt durch news aktuell