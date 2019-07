Deutsche AIDS-Stiftung baut Projektförderung aus / Jahresbericht 2018 erschienen

Bonn (ots) - 11.07.2019. Im Jahr 2018 hat die DeutscheAIDS-Stiftung die Förderung von Projekt- und Gruppenhilfen ausgebaut,wie aus dem heute veröffentlichten Geschäftsbericht für dasvergangene Jahr hervorgeht. Die Stiftung wandte 424.524 Euro für ihrenationale Förderung von Projekten und Gruppenangeboten auf. Diesmacht einen Anteil von 30,5 Prozent der 2018 zur Verfügung gestelltenMittel aus. Für individuelle Hilfen im Inland wurden 427.274 Euro undfür internationale Projektförderungen 539.790 Euro bereitgestellt,was prozentualen Anteilen von 30,7 bzw. 38,8 an der Gesamtfördersummeentspricht. Weitere 198.831 Euro wurden durch die unselbstständigeTreuhandstiftung HOPE-Kapstadt-Stiftung ausgezahlt."Der Deutschen AIDS-Stiftung ist es wichtig, gute Projekte zurAufklärung, Gesunderhaltung, Teilhabe und Integration zuunterstützen. So ermöglicht die Stiftung einerseits HIV-positivenMenschen, ein selbstverantwortliches und sinnerfülltes Leben führenzu können", sagt Kristel Degener, GeschäftsführendeVorstandsvorsitzende der Deutschen AIDS-Stiftung. "Andererseits hältdie Stiftung das Thema in der Öffentlichkeit wach und engagiert sichin der Präventionsarbeit. Denn nur wer informiert und aufgeklärt ist,kann die eigene Gesundheit erhalten, fördern und sich somit vor HIVschützen."Schwerpunkte in der Projektförderung in Deutschland waren mit 36Prozent Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund, gefolgt vonAufklärungs- und Informationsangeboten mit 25 Prozent. Dabeiunterstützte die Deutsche AIDS-Stiftung Projekte von lokalen Trägernwie Aidshilfen und Aids-Beratungsstellen. Hierzu zählenbeispielsweise mit dem Café Kuchus eine Anlaufstelle für queereGeflüchtete in Berlin oder mit dem Checkpoint der AidshilfeDüsseldorf ein niedrigschwelliges Beratungs- und Testangebot zu HIVund weiteren sexuell übertragbare Infektionen. Der Verband derPrivaten Krankenversicherung e.V. (PKV) unterstützte die DeutscheAIDS-Stiftung zweckbestimmt mit 100.000 Euro für Projekte fürMenschen mit Flucht- und Migrationshintergrund.International stand die Unterstützung im südlichen Afrika imMittelpunkt. Hierzu zählen insbesondere Projekte von HOPE Cape Townin Südafrika und das DREAM-Programm in Kenia und Mosambik. DerJahresbericht 2018 steht zum Download zur Verfügung unter:http://aids.st/jb Spendenkonto der Deutschen AIDS-Stiftung:IBAN: DE85 3705 0198 0008 0040 04Die Deutsche AIDS-Stiftung ist die größte Aids-Hilfsorganisationin Deutschland, die betroffenen Menschen materielle Unterstützungbietet und über HIV/Aids aufklärt. Sie hilft seit mehr als 30 Jahrenbedürftigen Menschen mit HIV und Aids in Deutschland durchEinzelhilfen und durch die Unterstützung von Projekten wiebeispielsweise Betreutes Wohnen. Darüber hinaus fördert die Stiftungseit dem Jahr 2000 ausgewählte Hilfsprojekte, etwa für Aidswaisen,Jugendliche, Mütter und ihre Kinder, vor allem im südlichen Afrika.Die Urstifter 1987 waren Rainer Ehlers, der Verband der PrivatenKrankenversicherung e.V. (PKV) und das Deutsche Rote Kreuz.Pressekontakt:Pressestelle der Deutschen AIDS-StiftungDr. Volker Mertens (Pressesprecher)Sebastian Zimer (Pressereferent)Telefon: 0228 60469-31 und -33Fax: 0228 60469-99E-Mail: presse@aids-stiftung.deMünsterstraße 1853111 Bonnwww.aids-stiftung.deOriginal-Content von: Deutsche AIDS-Stiftung, übermittelt durch news aktuell