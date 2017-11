Deutsche AIDS-Stiftung: Schwerpunkt der Hilfen bestätigt aktuelle HIV-Zahlen des Robert Koch-Instituts

Bonn (ots) - Das Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlichte heutedie neue Schätzung der HIV-Neuinfektionen für Deutschland und dieBundesländer im Jahr 2016. Die Bundesländer mit den geschätzt meistenHIV-Neuinfektionen sind Nordrhein-Westfalen (640 Personen), Bayern(390 Personen), Berlin (380 Personen) und Baden-Württemberg (300Personen). In diese Bundesländer fließen auch die höchsten Beträge anStiftungshilfen, da hier im Vergleich aller Bundesländer die meistenHIV-positiven Menschen leben. Insgesamt gab es 2016 in Deutschlandgeschätzte 3.100 Neuinfektionen mit HIV. Die Zahl blieb laut RKIgegenüber 2015 konstant.Die Deutsche AIDS-Stiftung erhält aus den Bundesländern mit denmeisten HIV-Neuinfektionen die meisten Hilfsanfragen von und fürHIV-positive Menschen. 2016 bewilligte die Stiftung fürNordrhein-Westfalen mit rund 220.000 Euro 27 Prozent ihrerHilfsgelder. Ein Viertel der Mittel (200.000 Euro) flossen nachBerlin. Nach Bayern vergab die Stiftung mit 111.000 Euro rund 14Prozent aller Stiftungsgelder. In Baden-Württemberg half dieAIDS-Stiftung mit 35.000 Euro (4 Prozent der Mittel). Insgesamtsteigerte die Deutsche AIDS-Stiftung ihre Hilfen 2016 auf knapp 1,7Millionen Euro (2015: 1,585 Mio Euro)."Dank des medizinischen Fortschritts können immer mehr Menschenmit einer nachgewiesenen HIV-Infektion und einer rasch begonnenen,erfolgreichen Therapie ein fast normales Leben führen. Trotzdemdürfen wir nicht vergessen, dass HIV weiterhin nicht heilbar ist. Mit88.400 Menschen lebten 2016 so viele HIV-positive Menschen inDeutschland wie niemals zuvor. Mittel- und langfristig hat dies zurFolge, dass auch immer mehr Menschen mit HIV und AIDS sich um Hilfean die Deutsche AIDS-Stiftung wenden", sagte Prof. Dr. med. ElisabethPott, die Vorstandsvorsitzende der Deutschen AIDS-Stiftung. "Von dengeschätzten 88.400 Menschen, die mit HIV unter uns leben, wissen lautRobert Koch-Institut mutmaßlich 12.700 Menschen noch nichts von ihrerInfektion. Deshalb unterstützt die AIDS-Stiftung ganz besonderssolche Projekte, die Menschen, die befürchten ein Ansteckungsrisikoeingegangen zu sein, ermutigen, sich beraten und testen zu lassen.Bei einem positiven Testergebnis sollten sie sich so früh wie möglichbehandeln lassen. Auch auf diesem Weg kann die Zahl derHIV-Neuinfektionen weiter gesenkt werden", so Pott.Spendenkonto der Deutschen AIDS-Stiftung: IBAN: DE85 3705 01980008 0040 04Die Deutsche AIDS-Stiftung ist die größte AIDS-Hilfsorganisationin Deutschland, die betroffenen Menschen materielle Unterstützungbietet und anlässlich ihrer Events über HIV und AIDS informiert. Siehilft seit 30 Jahren bedürftigen Menschen mit HIV und AIDS inDeutschland durch Einzelhilfen und durch die Unterstützung vonProjekten wie beispielsweise Betreutes Wohnen. Darüber hinaus fördertdie Stiftung seit dem Jahr 2000 ausgewählte Hilfsprojekte, etwa fürAidswaisen, Jugendliche, Mütter und ihre Kinder, vor allem imsüdlichen Afrika. Die Urstifter 1987 waren Rainer Ehlers, der Verbandder Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV) und das Deutsche RoteKreuz.Pressekontakt:Pressestelle der Deutschen AIDS-StiftungDr. Volker Mertens (Pressesprecher)Sebastian Zimer (Pressereferent)Telefon: 0228 60469-31 und -33Fax: 0228 60469-99E-Mail: presse@aids-stiftung.deMünsterstraße 1853111 Bonnwww.aids-stiftung.deOriginal-Content von: Deutsche AIDS-Stiftung, übermittelt durch news aktuell