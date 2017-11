Deutsche AIDS-Hilfe: Zahl der HIV-Neuinfektionen und Aids-Erkrankungen könnte sinken

Berlin (ots) - Hoch wirksame Strategien bleiben in Deutschlandungenutzt / Weiter viele Spätdiagnosen / Zugang zu HIV-Test undBehandlung für alle sichernDie Zahl der HIV-Neuinfektionen in Deutschland ist weiterhinstabil. Im Jahr 2016 infizierten sich wie im Vorjahr rund 3.100Menschen mit HIV.Zugleich erfuhren 1.100 Menschen erst von ihrer HIV-Infektion, alssie bereits an Aids beziehungsweise einem schweren Immundefekt litten- obwohl sich die Krankheit heute durch eine Therapie vermeidenlässt. Sie hatten bereits jahrelang unwissentlich mit HIV gelebt.Diese Zahlen hat heute das Robert-Koch-Institut (RKI) in seinemEpidemiologischen Bulletin mitgeteilt.Zu den HIV-Neuinfektionszahlen sagt Sven Warminsky vom Vorstandder Deutschen AIDS-Hilfe:"Die HIV-Infektionszahlen könnten sinken, wenn Deutschland alleverfügbaren Schutzmethoden zum Einsatz bringen würde. Dass Bund,Länder und Gesundheitssystem auf gut erprobte Strategien zurVermeidung von HIV-Infektionen verzichten, ist nicht nachvollziehbar.Es ist Zeit, einen Gang höher zu schalten!"Infektionen vermeidenEs sind vor allem drei Mittel, die zahlreiche HIV-Infektionenverhindern könnten:- Die HIV-Prophylaxe PrEP für Menschen mit besonders hohemHIV-Risiko sollte bei entsprechender Indikation von denKrankenkassen übernommen werden. Laut einer neuen Studie kannsie bis zum Jahr 2030 rund 9.000 HIV-Infektionen verhindern -ein Gewinn für die betroffenen Menschen wie für dasGesundheitssystem.- Menschen in Haft müssen Zugang zu sauberen Spritzen erhalten.Viele Gefangene injizieren Drogen, zugleich ist ein Prozent derInhaftierten HIV-positiv, 20 Prozent sind mit demHepatitis-C-Erreger HCV infiziert. In so einem Umfeld darfSchutz erst recht niemandem vorenthalten werden.- Menschen ohne Papiere müssen endlich einen anonymen Zugang zurHIV-Therapie erhalten, damit sie nicht ihre Abschiebung fürchtenmüssen, wenn sie medizinische Versorgung in Anspruch nehmenmöchten. Damit würden Aids-Erkrankungen und weitereHIV-Infektionen verhindert. Auch das RKI weist heute auf diesenBedarf hin ("Handlungsempfehlungen" im EpidemiologischenBulletin).Nach den neuen RKI-Zahlen ist die Zahl der Neuinfektionen beihomosexuellen Männern seit 2013 leicht rückläufig. Grund sindverbesserte Testangebote (vor allem die Checkpoints derAidshilfe-Organisationen) und ein früherer Beginn der HIV-Therapie,die auch die Übertragung von HIV verhindert. Beides gilt es in allenZielgruppen auszubauen.Einen Anstieg vermeldet das RKI hingegen bei denDrogenkonsument_innen. Gründe sind hier laut RKI ein Anstieg inOsteuropa, der sich über höhere Mobilität auch in Deutschlandauswirkt sowie neue Substanzen, die häufig injiziert werden. Darummüssen Risiko minimierende Angebote ausgebaut, Drogenkonsumräumeendlich in allen Bundesländern eingerichtet werden.Spätdiagnosen vorbeugenZur nach wie vor hohen Zahl von HIV-Diagnosen im fortgeschrittenenStadium der Krankheit sagt Sven Warminsky:"Dass jedes Jahr mehr als 1.000 Menschen schwer erkranken, obwohles längst vermeidbar ist, können wir nicht hinnehmen. Alle gemeinsamkönnen und müssen wir diese Menschen besser unterstützen, bevor siekrank werden. Besonders wichtig ist dabei, die HIV-Infektion undSexualität weiter zu enttabuisieren und Stigmatisierung entgegen zuwirken. Tabus, Scham und Angst vor Ausgrenzung halten Menschen vomHIV-Test ab - und damit von einer Therapie."Fast ein Drittel der HIV-Diagnosen in Deutschland sind so genannteSpätdiagnosen. Nach der aktuellen Schätzung des RKI leben 12.700Menschen in Deutschland mit HIV, ohne es zu wissen. Menschen, dienicht zu den am stärksten betroffenen Gruppen gehören, rechnen oftnicht damit, dass sie betroffen sein könnten.Sven Warminsky: "Die wichtigste Botschaft lautet: Im Zweifel zumHIV-Test. Denn mit HIV kann man heute gut leben, wenn die Infektionerkannt und behandelt wird."Die Deutsche AIDS-Hilfe will mit ihrer Kampagne "Kein Aids füralle!" erreichen, dass im Jahr 2020 in Deutschland niemand mehr anAids erkranken muss.Beitragen könnte dazu neben der anonymen Behandlung von Menschenohne Papiere zum Beispiel eine höhere Sensibilität von Ärztengegenüber möglichen Anzeichen einer HIV-Erkrankung und das aktiveAnsprechen von Sexualität - sie sollten häufiger im richtigen Momenteinen HIV-Test anbieten. Schwulen und bisexuellen Männern, diestatistisch ein besonders hohes Risiko haben, empfiehlt die DeutscheAIDS-Hilfe einen jährlichen Routine-Check.