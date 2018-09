Deutsche AIDS-Hilfe: HIV-Selbsttest wird Aids verhindern

Berlin (ots) - Freie Verfügbarkeit senkt die Hemmschwelle / Gutinformiert und beraten durch Angebote der Aidshilfen / Botschaft: ImZweifel ein HIV-Test!Voraussichtlich ab Oktober werden in Deutschland HIV-Selbsttestsfrei verkäuflich sein. Der Bundesrat hat heute einer Änderung derMedizinprodukteabgabeverordnung zugestimmt.Die Deutsche AIDS-Hilfe hat sich lange für die Einführung desHIV-Selbsttests eingesetzt und begrüßt die Entscheidung vonBundesgesundheitsministerium und Bundesrat.Dazu erklärt Sylvia Urban vom Vorstand der Deutschen AIDS-Hilfe:"Der HIV-Selbsttest wird zahlreiche Aids-Erkrankungen undHIV-Infektionen verhindern. Die freie Verfügbarkeit senkt dieHemmschwelle und ermöglicht so mehr Menschen eine frühe Diagnose unddamit eine Behandlung. Unter Therapie ist HIV auch nicht mehrübertragbar."Der Selbsttest kann so dazu beitragen, ein dringendes Problem zulösen: Rund 13.000 Menschen in Deutschland wissen nichts von ihrerHIV-Infektion. Etwa die Hälfte aller HIV-Diagnosen in Deutschlanderfolgt erst nach Jahren und damit deutlich zu spät. Mehr als 1.000Menschen erkranken jährlich an Aids oder einem schweren Immundefekt,weil sie jahrelang nichts von ihrer HIV-Infektion wussten.Diese Erkrankungen sind mit einer rechtzeitigen Diagnosevermeidbar. Menschen mit HIV haben heute eine fast normaleLebenserwartung und können leben wie alle anderen Menschen. Um denbestmöglichen Effekt zu erzielen, sollte eine HIV-Infektion so frühwie möglich behandelt werden.Hemmschwelle senkenManche Menschen scheuen jedoch den Gang in eine Arztpraxis oderTeststelle. Sie schämen sich zum Beispiel oder fürchten, für ihrsexuelles Verhalten verurteilt zu werden. Andere schieben den Testvor sich her.Der Selbsttest macht den entscheidenden Schritt leichter. Vieletesten sich erstmals oder häufiger. Das zeigen Studien undErfahrungen in anderen Ländern wie Frankreich und Australien.Geeignete ProdukteWer den Selbsttest machen möchte, sollte ausschließlich Produkteverwenden, die für die Anwendung durch Laien konzipiert undzugelassen sind und das CE-Zeichen tragen. Diese Produkte sind aufder Webseite der Deutschen AIDS-Hilfe gelistet.Information und BeratungWichtig ist außerdem, sich vor dem Test gut zu informieren. Sokann der Test erst drei Monate nach dem letzten Risiko eineHIV-Infektion ausschließen. Positive Ergebnisse müssen mit einemweiteren Test in der Arztpraxis bestätigt werden. Liegt eineHIV-Infektion vor, sollte man sich so schnell wie möglich an einedarauf spezialisierte Praxis wenden.Die Deutsche AIDS-Hilfe hat alle nötigen Informationen zumSelbsttest - wie zu allen anderen Testverfahren - auf ihrer Webseitezusammengestellt.Die Aidshilfen in Deutschland bieten zudem anonyme Beratung perTelefon, Mail und Chat an - sei es bei Fragen zu Infektionsrisiken,bei der Durchführung des Tests oder beim Umgang mit dem Ergebnis.Die Erfahrungen in anderen Ländern zeigen, dass Menschen mit einempositiven Testergebnis sich in der Regel rasch in medizinischeVersorgung begeben und Rat suchen. Dramatische Überreaktionen wieSuizidversuche sind ausgeblieben.Im Zweifel ein HIV-Test"Die wichtigste Botschaft lautet: Im Zweifel ein HIV-Test. DerTest sorgt für Klarheit. Bei einem positiven Ergebnis hilft dieBeratung der Aidshilfen und der schnelle Zugang zu einer Behandlungwird möglich." betont DAH-Vorstand Sylvia Urban. "Welcher Test ambesten geeignet ist, kann jeder Mensch selbst entscheiden."Ein Test ist immer dann angebracht, wenn die Möglichkeit besteht,sich mit HIV infiziert zu haben. Schwulen Männern und anderenMenschen mit einem statistisch erhöhten HIV-Risiko rät die DeutscheAIDS-Hilfe zu einem jährlichen Routine-Check.Selbsttest löst nicht alle ProblemeDer HIV-Selbsttest ist eine wichtige Ergänzung des vielfältigenTestangebots in Deutschland. Er wird aber das Problem derSpätdiagnosen nicht vollständig lösen können. DAH-Vorstand SylviaUrban:"Viele Menschen gehen nicht zum HIV-Test, weil sie Angst davorhaben, abgestempelt zu werden, wenn der Test positiv ausfällt. Diewichtigste Maßnahme gegen Aids ist deswegen das Engagement gegenAblehnung, Schuldzuweisungen und Diskriminierung. Wichtig ist auchdie Botschaft, dass man mit HIV heute gut leben kann. Denn vieleMenschen haben noch die Schreckensbilder alter Tage im Kopf undverdrängen das Thema deswegen."Hinzu kommt, dass viele Ärzt_innen im entscheidenden Moment nichtdaran denken, einen HIV-Test anzubieten, weil HIV in ihremPraxisalltag selten vorkommt oder das Gespräch über Sexualität ihnenschwerfällt.Die Kampagne "Kein Aids für alle - bis 2020!" der DeutschenAIDS-Hilfe arbeitet auf vielfältigen Wegen daran, dass es inDeutschland bald keine Spätdiagnosen mehr gibt.Weitere Informationen:Informationen über den HIV-Selbsttest auf aidshilfe.de:https://www.aidshilfe.de/hiv-selbsttestHintergrundinformationen zum HIV-Selbsttest: http://ots.de/UkcRhEBeratungsangebote der Deutschen AIDS-Hilfe:https://aidshilfe-beratung.de/home.htmlPilotprojekt "S.A.M - Mein Heimtest": https://samtest.de/Testangebot "test it!" in NRW: http://ots.de/CAhP3i"Kein Aids für alle - bis 2020!" - Kampagne zur Vermeidung vonSpätdiagnosen mit Geschichten von Aids-Erkrankungen, die vermeidbargewesen wären: https://kein-aids-fuer-alle.de/Broschüre für Haus_ärztinnen "HIV früh erkennen - Aids vermeiden":https://www.aidshilfe.de/shop/hiv-fruh-erkennen-aids-vermeidenPressekontakt:Deutsche AIDS-HilfePressestelleTel. 030 69 00 87-65 oder 0171 83 70 228presse@dah.aidshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche AIDS-Hilfe, übermittelt durch news aktuell