Deutsche AIDS-Hilfe: HIV-Selbsttest kann Aids verhindern

Berlin (ots) - Erleichterung des HIV-Tests / "Bescheid wissenlohnt sich!" / Aidshilfe bietet Informationen und anonyme Beratung /Mehr als 1.000 vermeidbare Aids-Erkrankungen pro JahrVoraussichtlich ab Herbst werden in Deutschland HIV-Selbsttests(auch bekannt als "Heimtests") erhältlich sein. Die dafür notwendigeÄnderung der Medizinprodukteabgabeverordnung hat heuteGesundheitsminister Jens Spahn angekündigt.Die Deutsche AIDS-Hilfe begrüßt diese Maßnahme. Dazu erklärtSylvia Urban vom Vorstand der Deutschen AIDS-Hilfe:"Die Einführung des HIV-Selbsttests ist ein wichtiger Fortschritt.Sie wird dazu beitragen, dass mehr Menschen möglichst früh von ihrerHIV-Infektion erfahren und eine Therapie in Anspruch nehmen können.Das verhindert Aids-Erkrankungen und weitere HIV-Übertragungen."Selbsttest kann Hemmschwelle senkenDen HIV-Test selbst zu Hause durchführen zu können, kann dieHemmschwelle senken. Manche Menschen scheuen sich, in einerArztpraxis, im Gesundheitsamt oder in einem Checkpoint der Aidshilfedanach zu fragen. Gründe können zum Beispiel Scham oder Angst voreiner negativen Bewertung ihres sexuellen Verhaltens sein.Andere Menschen schieben den Test vor sich her. Wenn sie denSelbsttest einfach in der Apotheke, der Drogerie oder imOnline-Handel kaufen können, kann das motivieren, sich früher oderhäufiger auf HIV zu testen.Je früher, desto besser"Heute ist klar: Je früher man von seiner HIV-Infektion erfährt,desto besser", erklärt Sylvia Urban. "Wer rechtzeitig behandelt wird,hat eine fast normale Lebenserwartung und kann leben wie andereMenschen auch. Es lohnt sich, Bescheid zu wissen!"Gut informiert und beratenEin HIV-Test empfiehlt sich immer, wenn eine Übertragungstattgefunden haben könnte. Schwulen Männern empfiehlt die DeutscheAIDS-Hilfe einen jährlichen Routine-Check, da sie statistisch einhöheres Risiko haben, sich mit HIV zu infizieren.Wichtig: Wer den Selbsttest durchführen möchte, sollte sich vorhergut informieren, welche Fabrikate geeignet sind, wie er durchzuführenist und wie die Ergebnisse zu interpretieren sind. Das Testergebnisist 12 Wochen nach einer möglichen Übertragung zuverlässig.Begleitende (anonyme) Beratung durch Angebote der Aidshilfen istpersönlich, telefonisch und per E-Mail sowie für schwule Männer auchim Live-Chat möglich. (Links zu Informationen und Beratungsangebotensiehe unten).Viele leben unwissentlich mit HIVZurzeit leben in Deutschland nach Schätzungen desRobert-Koch-Instituts rund 12.700 Menschen unwissentlich mit HIV. Vonden 3.700 HIV-Diagnosen im Jahr 2016 erfolgten 1.100 erst, alsbereits eine Aids-Erkrankung oder ein schwerer Immundefektaufgetreten war, also viel zu spät."Um Spätdiagnosen zu vermeiden, brauchen wir möglichst vielfältigepassgenaue Testmöglichkeiten für verschiedene Zielgruppen. DerSelbsttest kann dabei ein wichtiger zusätzlicher Baustein werden",sagt Sylvia Urban.Kein Aids mehr bis 2020Die Deutsche AIDS-Hilfe setzt sich mit ihrer Kampagne "Kein Aidsfür alle - bis 2020!" für frühe Diagnosen ein. Für das Ziel, dassniemand mehr an Aids erkrankt, ist freilich noch mehr nötig als derSelbsttest:"Auch die Angst vor Diskriminierung im Falle eines positivenTest-Ergebnisses lässt Menschen vor dem Test zurückschrecken. Wirmüssen uns für einen respektvollen und selbstverständlichen Umgangmit HIV-positiven Menschen stark machen", betont Urban.Informationen zum Selbsttest auf aidshilfe.de:https://www.aidshilfe.de/hiv-selbsttestBeratungsangebote der Deutschen AIDS-Hilfe:https://www.aidshilfe.de/beratungKampagne "Kein Aids für alle!": https://kein-aids-fuer-alle.de/Pressekontakt:Deutsche AIDS-HilfeHolger Wicht - PressesprecherTel. (030) 69 00 87 - 16holger.wicht@dah.aidshilfe.dewww.aidshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche AIDS-Hilfe, übermittelt durch news aktuell