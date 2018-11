Deutsche AIDS-Gesellschaft: HIV-Therapie schützt vor Übertragung

Hamburg (ots) - Eine erfolgreiche HIV-Therapie schützt beim Sexvor einer Übertragung der Infektion. Das haben internationaleStudien, die zwischen 2007 und 2016 durchgeführt wurden, gezeigt.Untersucht wurde der Schutzeffekt der Therapie bei mehreren tausendPaaren mit unterschiedlichem HIV-Status. Es kam bei ihnen, auch ohneKondom, zu keiner einzigen sexuellen HIV-Übertragung, wenn dieHIV-positiven Partner*innen erfolgreich behandelt waren, d.h. wennihre Virusmenge (=Viruslast) im Blut nicht mehr nachweisbar war. DieStudienergebnisse lassen sich in einem Satz zusammenfassen: Nichtnachweisbar = nicht übertragbar.Für Menschen mit HIV ist das Wissen um die Nichtübertragbarkeitunter Therapie ein Meilenstein auf dem Weg zur Entstigmatisierung undeinem normalen Leben mit HIV. Obwohl im täglichen Zusammenlebenohnehin kein HIV-Übertragungsrisiko besteht, erfahren Menschen mitHIV auch heute noch Ausgrenzung, weil nach wie vor Ängste vor einerAnsteckung bestehen.Um zum Abbau HIV-bedingter Diskriminierung beizutragen, hat dieDeutsche AIDS-Gesellschaft (DAIG e.V.) jetzt das internationaleKonsensus Statement "Nicht nachweisbar = Nicht übertragbar"unterzeichnet. Mehr als 760 Organisationen aus der ganzen Weltunterstützen bislang die Initiative.www.preventionaccess.org/consensus"Wir möchten mit der Unterzeichnung aktiv zur Verbreitung desWissens um den Schutzeffekt einer erfolgreichen HIV-Therapiebeitragen" erklärt Prof. Georg Behrens, Präsident der DeutschenAIDS-Gesellschaft. Die Fachgesellschaft unterstütze in diesemZusammenhang auch die aktuelle Kampagne der Deutschen AIDS-Hilfe(DAH), die ebenfalls die Nichtübertragbarkeit unter Therapie in denFokus stellt. www.wissen-verdoppeln.hivDie Deutsche AIDS-Gesellschaft (DAIG e.V.) ist einewissenschaftliche Fachgesellschaft. Unter ihrer Federführung werdenHIV-Therapie- und Prophylaxeleitlinien erstellt und regelmäßigaktualisiert. Die DAIG fördert nicht-kommerzielle unduniversitätsnahe Forschung zur Optimierung der HIV-Therapie undrichtet alle zwei Jahre den Deutsch-Österreichischen AIDS-Kongressaus. www.daignet.dePressekontakt:Dr. Annette Haberl, Sekretärin für Öffentlichkeitsarbeit im Vorstandder DAIG | annette.haberl@hivcenter.deTelefon: 01776843032Original-Content von: Deutsche AIDS-Gesellschaft e.V. (DAIG), übermittelt durch news aktuell