Deutsch-philippinisches Sozialversicherungsabkommen tritt ab 1. Juni 2018 in Kraft

Berlin (ots) - Morgen tritt das zwischen Deutschland und derRepublik der Philippinen geschlossene Sozialversicherungsabkommen inKraft. Von dem Abkommen profitieren Rentner und Beschäftigte beiderLänder. Darauf weist die Deutsche Rentenversicherung Bund in Berlinhin.Wer in Deutschland und den Philippinen gearbeitet hat, genießtdurch das Abkommen zukünftig Vorteile bei der Rente. Unter anderemkönnen die für einen Rentenanspruch notwendigen Versicherungszeitennun in beiden Ländern erworben werden. Dadurch lassen sich Lücken imVersicherungsverlauf schließen. Berechnet werden die Renten aber nuraus den im jeweiligen Vertragsstaat zurückgelegten Zeiten.Vorteilhaft ist das Abkommen auch für vorübergehend im anderenVertragsstaat beschäftigte Arbeitnehmer. Wird beispielsweise ein inDeutschland Beschäftigter von seinem Arbeitgeber nach den Philippinenentsandt, um dort eine Arbeit für ihn auszuführen, gelten für dieseBeschäftigung während der ersten 48 Kalendermonate weiterhin diedeutschen Rechtsvorschriften. Beschäftigte müssen nicht mehr vomdeutschen in das philippinische Rechtssystem wechseln. Das Gleichegilt umgekehrt für Entsendungen aus den Philippinen.Weitere Informationen zum Leben und Arbeiten im Ausland gibt es imInternet unter www.deutsche-rentenversicherung.de oder am kostenlosenServicetelefon der Deutschen Rentenversicherung unter 0800 1000 4800.