Deutsch-niederländisches Forscherduo will Diagnostik bei Alzheimer und vaskulärer Demenz verbessern

Düsseldorf (ots) - Die Alzheimer-Krankheit ist die häufigste Formder Demenz. Viele Menschen mit Alzheimer haben aber zusätzlichVeränderungen an den Hirngefäßen, die für eine vaskuläre, alsogefäßbedingte, Demenz typisch sind. Bislang ist es schwierig, bei derDiagnosestellung den Anteil der Alzheimer-Krankheit und den dervaskulären Demenz an den Symptomen des Patienten zu bestimmen. Dieswäre allerdings für eine individuelle Therapie von großer Bedeutung.Privatdozent Dr. Marco Düring vom Institut für Schlaganfall- undDemenzforschung des Klinikums der Universität München(Ludwig-Maximilians-Universität, LMU) und Prof. Dr. Geert JanBiessels vom Brain Center Rudolf Magnus in Utrecht möchten mit einemmodernen Bildgebungsverfahren die Diagnostik bei derAlzheimer-Krankheit und der vaskulären Demenz verbessern. Unterstütztwird Marco Düring bei diesem zweijährigen Projekt mit 50.000 Euro vonder Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI), der niederländischeKooperationspartner der AFI, Alzheimer Nederland, stellt Geert JanBiessels ebenfalls 50.000 Euro zur Verfügung."Wir werden ein innovatives Bildgebungsverfahren einsetzen, dasdie Beweglichkeit von Wasser im Hirngewebe sichtbar und messbarmacht", sagt Marco Düring. "Dabei handelt es sich um die so genannteDiffusions-Tensor-Bildgebung (DTI). Das ist eine spezielle Art derMagnetresonanztomographie (MRT)." Mit dem DTI-Verfahren werdenPatienten aus Gedächtnissprechstunden aber auch Menschen miterblichen Varianten der Alzheimer-Krankheit sowie der vaskulärenDemenz untersucht."Das neue Bildgebungsverfahren soll zukünftig die Auswirkungensowohl der Alzheimer-Krankheit als auch der vaskulären Demenzbestimmen. Dadurch kann die Therapie besser an den einzelnenPatienten angepasst und letztlich erfolgreicher eingesetzt werden",sagt Düring.Die AFI ist der größte private Förderer der Alzheimer-Forschung andeutschen Universitäten und öffentlichen Einrichtungen. Aktuell kanndie AFI elf neue Forschungsprojekte mit insgesamt 690.264 Eurounterstützen. Insgesamt konnten bislang 201 Forschungsaktivitäten vonengagierten Wissenschaftlern mit über 8,4 Millionen Euro finanziertwerden.Alle geförderten Forschungsprojekte finden Sie mitProjektbeschreibung sowie Steckbrief der Forscher auf unsererInternetseite:http://www.alzheimer-forschung.de/forschung/index.htm?showyear=2016Kostenfreies Fotomaterial: http://www.alzheimer-forschung.de/5086Über die Alzheimer Forschung Initiative e.V.Die Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI) ist eineingetragener gemeinnütziger Verein. Seit 1995 fördert die AFI mitSpendengeldern Forschungsprojekte engagierter Alzheimer-Forscher undstellt kostenloses Informationsmaterial für die Öffentlichkeitbereit. Bis heute konnte die AFI 201 Forschungsaktivitäten mit über8,4 Millionen Euro unterstützen und 750.000 Ratgeber und Broschürenverteilen. Interessierte und Betroffene können sich aufwww.alzheimer-forschung.de fundiert über die Alzheimer-Krankheitinformieren und Aufklärungsmaterial anfordern. Ebenso finden sich aufder Webseite Informationen zur Arbeit des Vereins und allenSpendenmöglichkeiten. Botschafterin der AFI ist die Journalistin undSportmoderatorin Okka Gundel.Pressekontakt:Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI)Dr. Christian LeibinnesKreuzstr. 3440210 Düsseldorf0211 - 86 20 66 27presse@alzheimer-forschung.dewww.alzheimer-forschung.de/presse