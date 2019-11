Berlin (ots) - Afrika ist ein Chancenkontinent für den deutschen Mittelstand.Deshalb veranstaltete die Mittelstandsallianz Afrika, das deutsch-afrikanischeUnternehmernetzwerk des BVMW, jetzt in Berlin ein Forum zu den Chancen Togos fürden deutschen Mittelstand. In seinem Impulsreferat warb Mario Ohoven, Präsidentdes BVMW, vor über 100 deutschen mittelständischen Unternehmern für denChancenkontinent: "Afrika ist ein Kontinent der Zukunft, mit einer dynamischenStart-up Szene, einer stetig wachsenden Mittelschicht und einem jährlichenWirtschaftswachstum von rund fünf Prozent. Wir müssen viel stärker das Augenmerkauf das Geschäftspotenzial und die Dynamik der afrikanischen Länder lenken."Als Vertreter der Politik sprach Johannes Singhammer, Vizepräsident desDeutschen Bundestages a.D. und Vorsitzender derBayerisch-Togoischen-Gesellschaft. Dr. Corinna Franke-Wöller, Leiterin derAgentur für Wirtschaft & Entwicklung, informierte über die Möglichkeiten derFinanzierung von Geschäftstätigkeiten in Afrika.Ehrengast war S.E. Komi Sélom Klassou, Premierminister von Togo, der über dieMöglichkeiten, die sein Land dem deutschen Mittelstand bietet, informierte.Seine Regierung will das Land durch einen neuen Investitionskodex voranbringen.Durch Reformen sollen Arbeitsplätze geschaffen, Hindernisse für die nachhaltigeEntwicklung des Privatsektors beseitigt sowie die berufliche und technischeAusbildung verbessert werden.Dèdèriwè Ably-Bidamon, Minister für Bergbau und Energie, betonte, dass der Togoim Bereich der Erneuerbaren Energie von Deutschland lernen und sichweiterentwickeln wolle, um ein Pionier in Westafrika zu werden. Hier böten sichfür deutsche Mittelständler und Investoren viele Einsatzmöglichkeiten.Germain Essohouna Meba, Präsident der Industrie- und Handelskammer von Togo, luddeutsche Mittelständler dazu ein, gemeinsam mit der Industrie- und HandelskammerProjekte zu realisieren und sagte seine Unterstützung zu.Als Vertreter der deutschen Wirtschaft stellten die Mittelständler ManfredMasson, Vertriebsleitung Lucas-Nülle GmbH (Trainingssysteme zuSchlüsseltechnologien), und Johannes Hansen, Geschäftsführer Hansen KorbwarenGmbH, ihre aktuellen Projekte vor und berichteten über ihre langjährige,erfolgreiche Zusammenarbeit im Togo. Sie ermutigten die anwesendenMittelständler dazu, eine Brücke nach Togo zu schlagen.Kontakt / Infos:Bienvenue AnguiGeschäftsführerin der Mittelstandsallianz AfrikaTel.: +49 (0) 30 533206-551Fax: +49 (0) 30 533206-50bienvenue.angui@bvmw.dePressekontakt:BVMW PressesprecherEberhard VogtTel.: 030 53320620Mail: presse@bvmw.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51921/4447642OTS: BVMWOriginal-Content von: BVMW, übermittelt durch news aktuell