Deutsch-Polnischer Journalistenpreis für SWR2 (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Auszeichnung für das Feature "Eine Stadt, die sich nicht mehrfremd ist. Breslau - Wroclaw: Drei Generationen erzählen" von ConradLay / zum Nachhören auf www.SWR2.de Der Deutsch-PolnischeJournalistenpreis in der Kategorie Hörfunk geht in diesem Jahr anSWR2-Autor Conrad Lay für sein Feature "Eine Stadt, die sich nichtmehr fremd ist. Breslau - Wroclaw: Drei Generationen erzählen". Eine26 Jahre junge Frau, ein 61-jähriger Busfahrer und Unternehmer undein 84-jähriger jüdischer Überlebender berichten von der höchstwechselvollen Geschichte der Stadt, der die Schrecken derVergangenheit eingebrannt sind und die für Polen lange Zeit eine"fremde Stadt" war. Die Auszeichnung ist mit 5.000 Euro dotiert. DieSieger im Wettbewerb um den 20. Deutsch-PolnischenTadeusz-Mazowiecki-Journalistenpreis sind gestern (31.5.) im Rahmender Deutsch-Polnischen Medientage im Winny Dworek in Górzykowo beiZielona Gora (Grünberg) geehrt worden. Das Gewinnerstück steht zumNachhören und Herunterladen auf www.SWR2.de/hoerspiel.Jurymitglied Dorota Zyn-Horbaczewska in ihrer Laudatio: "Es isteine außergewöhnliche Kunst, die Geschichte von Generationen alserzählerische Großaufnahme zu zeigen. Conrad Lay hat aus Einzelheitenden Grundstoff dieser Erzählungen gewoben. Einzelheiten sind demMenschen wie auf den Leib geschneidert, denn sie ermöglichen es ihm,die Wahrheit zu erkennen. Der Autor geht tief unter die Oberflächeder Ereignisse und deckt eine schwierige, von Geistern derVergangenheit gekennzeichnete Geschichte der Stadt Wroclaw auf, diemit den verwickelten Schicksalen der Wandernden aus Ost und Westzusammenhängen." Das Feature war am 10. Januar 2016 in SWR2 zu hören.Die Redaktion hatte Walter Filz.Der Deutsch-Polnische Journalistenpreis wird von den BundesländernBrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, dem Freistaat Sachsen, den dreiWoiwodschaften Lebuser Land, Niederschlesien und Westpommern sowieder Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit und der RobertBosch Stiftung vergeben. Er trägt den Namen des Publizisten,Bürgerrechtlers und ersten demokratisch gewählten Premiers Polensnach der Wende Tadeusz Mazowiecki.Audio zum Nachhören und Herunterladen: www.SWR2.de/hoerspielPressefoto des Preisträgers zum Download auf www.ARD-Foto.de