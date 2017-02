Deutsch-Indische Partnerschaft: Unlimit baut auf IoT-Plattform von Cumulocity (FOTO)

Barcelona/Düsseldorf (ots) -Cumulocity, der weltweit führende unabhängigeIoT-Plattform-Provider, gibt heute auf dem Mobile World Congress 2017die strategische Partnerschaft mit Unlimit bekannt. Unlimit ist dieIoT Business Unit des indischen TelekommunikationsunternehmensReliance und erste Unit ihrer Art landesweit. Ziel der Zusammenarbeitist es, gemeinsam IoT-Lösungen in Indien einzusetzen.Mit der Partnerschaft erweitert Unlimit sein Connectivity-Angebotum die IoT Application Enablement Platform von Cumulocity. Damitermöglicht Unlimit seinen Kunden, Maschinen, Sensoren und Geräte ineinem Netzwerk schnell zu integrieren und von der Datenerfassungsowie Realtime Analytics zu profitieren. Darüber hinaus bietet dieLösung Predictive Maintenance und Supply-Chain-Automatisierung, einumfassendes Device Management, Remote Control, konfigurierbareReal-Time-Dashboards für vertikale Anwendungen sowie eine schnelleund effiziente Anbindung an bestehende IT-Systeme."Die Anzahl der vernetzten Devices in Indien wird bis 2020 auf biszu drei Milliarden steigen. So wird das Internet of Things beinahjeden Wirtschaftszweig Indiens positiv beeinflussen. Wir freuen unssehr, mit Cumulocity zusammenzuarbeiten, um das volle Potenzial desInternet der Dinge für unsere Kunden ausschöpfen zu können", soJürgen Hase, CEO von Unlimit."In Unlimit und der Reliance Group haben wir sehr starkestrategische Partner gefunden, um die fast endlosen Chancen, die dasIoT im indischen Markt eröffnet, zu nutzen. Das Zusammenspiel derweitreichenden Expertise von Reliance in den vertikalen Märkten,Unlimits innovativen Geschäftsmodellen sowie der weltweit führendenIoT Software Platform Cumulocity ermöglicht es, sichere undleistungsstarke "State-of-the-Art"-IoT-Lösungen am rapide wachsendenindischen Markt anzubieten", so Bernd Groß, CEO von Cumulocity.Der indische Markt bietet ein in seiner Größe kaum vergleichbaresÖkosystem, die Vorteile des Internet der Dinge voll auszuschöpfen:Öffentliche und kommerzielle Dienste in Indien stehen vor derHerausforderung, ihre Produkte und Services für eine extrem hoheAnzahl an Verbrauchern bereitzustellen, und das zu sehr niedrigenKosten. Die jüngsten Analystenberichte prognostizieren, dass dasInternet der Dinge in Indien innerhalb der nächsten fünf Jahre miteiner Rate von 28 Prozent wachsen wird, was in der Folge zubeschleunigtem technologischem Fortschritt auch in anderenVolkswirtschaften der Region führen könnte. In vielen Branchen wieTransport, Gesundheit, der Industrie und Landwirtschaft oder derStrom- und Wasserversorgung werden schon früh positive Veränderungenerwartet.Über CumulocityDie Cumulocity GmbH ist der weltweit führende unabhängigeIoT-Plattform-Anbieter. Die Cumulocity IoT Platform unterstütztbranchenübergreifend über 1.500 kommerzielle Mandanten mit mehr als250 Kunden. Über die Plattform werden Maschinen, Fahrzeuge, Pumpen,Kompressoren und Geräte jedweder Art miteinander vernetzt und ihreDaten in Echtzeit visualisiert bzw. analysiert. Die Vernetzungermöglicht kurzfristig Kosteneinsparungen von bis zu 50 Prozent undlangfristig die Einführung neuer Geschäftsmodelle.Cumulocity entstand 2010 unter dem Dach von Nokia Siemens Networksim Silicon Valley. Zwei Jahre später gründete sich die CumulocityGmbH aus, bezog ihren Hauptsitz in Düsseldorf und bietet seitdem dieweltweit umfangreichste IoT Application-Enablement- undDevice-Management-Plattform. Sie ist im Einsatz bei global agierendenMarken wie E.ON, Deutsche Telekom, Gardner Denver, Nespresso undPayPal.75 Mitarbeiter arbeiten heute an der Cumulocity IoT Platform, diebeliebig skalierbar, sicher und einfach einsetzbar ist, dankdokumentierter Schnittstellen (APIs) und einem offenen UI Framework.Mit einem starken Netzwerk aus hochspezialisierten Partnern in denBereichen Devices, Network, Connectivity und Application sowieSystemintegratoren und ISVs kann Cumulocity exakt den individuellenAnforderungen von Unternehmen und Service Providern weltweitentsprechen. Das Angebot erfolgt On-Premise, in der Cloud oder überhybride Modelle.www.cumulocity.comÜber RelianceDie Reliance Group gehört zu den größten privaten UnternehmenIndiens und betreut über 250 Millionen Kunden in den BereichenTelekommunikation, Energie, Finanzdienstleistungen, Infrastruktur,Medien, Entertainment und Healthcare. Gegründet von ShriDhirubhaiAmbani (1932-2002), beeinflusst die Reliance Group das Lebeneines jeden fünften aufstrebenden Inders in mehr als 25.000 Städtenund 400.000 Dörfern.Die Reliance Group ist der festen Überzeugung, eine zentrale Rollebei der Gestaltung des Schicksals der indischen Nation zu übernehmen.Durch ihre verschiedenen verbraucherorientierten Unternehmen bietetdie Gruppe jedem Inder und jeder Inderin eine solide Plattform, umsein oder ihr Potenzial durch die eigenen hochmodernen Produkte undDienstleistungen zu verwirklichen. Die Gruppe genießt das Vertrauenihrer Kunden und ist einer der größten Arbeitgeber des Landes. Diehochqualifizierte und motivierte Belegschaft hat einDurchschnittsalter von 35 Jahren.Über UnlimitVon der Reliance Group gegründet, ist Unlimit die einzige BusinessUnit in Indien, die sich ausschließlich auf IoT-Lösungen fürUnternehmen konzentriert. Unlimit ermöglicht es indischen undausländischen Firmen, ihr IoT-Geschäft zu erweitern, indem dasUnternehmen mit hoher Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit beiniedrigen Kosten einen schnellen Go-to-Market ermöglicht.www.unlimit.co.inPressekontakt:PIABO PR GmbHMaria Urban / Sascha Kringel+49 30 2576205-274 / -16cumulocity@piabo.netOriginal-Content von: Cumulocity GmbH, übermittelt durch news aktuell