Deutsch-Deutsches Kino als Spiegel der Gesellschaft: 40 Jahre Filme in Ost und West in 3sat (FOTO)

Ab Dienstag, 30. April 2019, 20.15 UhrDas Kino eines Landes ist immer auch ein Spiegel seinerGesellschaft: 40 Jahre lang existierten die BundesrepublikDeutschland und die Deutsche Demokratische Republik unabhängigvoneinander. Die unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten bilden sichauch in den Filmen der beiden deutschen Staaten ab. Zum 70. Jahrestagdes Grundgesetzes und der Staatsgründung beider Länder präsentiert3sat von Dienstag, 30. April 2019, bis Freitag, 24. Mai 2019, 21Spielfilme aus vier Jahrzehnten, die das Leben in beiden deutschenStaaten auf vielfältige Weise widerspiegeln. Neben bekanntenKlassikern und Kinoerfolgen zeigt 3sat zu Unrecht in Vergessenheitgeratene Filme, die es wert sind, wiederentdeckt zu werden.Zum Auftakt blickt 3sat mit Filmen wie "Das Mädchen Rosemarie","Eine Berliner Romanze" und "Berlin - Ecke Schönhauser" auf diedeutsch-deutsche Wirklichkeit der 1950er-Jahre. Schon ein Jahrzehntspäter wird es turbulenter: Der DDR-Klassiker "Spur der Steine" von1966 mit Manfred Krug als Brigadier Hans Balla, der diesozialistische Planwirtschaft auf den Kopf stellt, wird nach kurzerZeit in den Kinos verboten und kommt erst 1989 wieder zur Aufführung.In der Bundesrepublik sorgt Peter Fleischmanns "Jagdszenen ausNiederbayern" 1968 für einen Skandal, nachdem er für die Darstellunggesellschaftlicher Ausgrenzung die Bewohnerinnen und Bewohner einesDorfes in Szene setzt. Ebenfalls 1968 erzählt Ula Stöckl in "NeunLeben hat die Katze" von fünf Frauen zwischen Glück und Erfolg - ihrFilm begleitet den Anfang der westdeutschen Frauenbewegung.In den 1970er-Jahren schafft die DEFA mit "Die Legende von Paulund Paula" ihren größten Kinoerfolg, im Westen realisiert RainerWerner Fassbinder "Angst essen Seele auf", die Geschichte derverwitweten Putzfrau Emmi, gespielt von Brigitte Mira, und ihrem 20Jahre jüngeren marokkanischen Freund Ali. Und Reinhard Hauffverarbeitet mit "Messer im Kopf" das extrem aufgeheizte politischeKlima in einem subtilen Polit-Thriller mit Bruno Ganz alsBiogenetiker Hoffmann, der nach einem Kopfschuss aus dem Koma erwachtund beschuldigt wird, Terrorist zu sein. Aus den letzten Jahren desgeteilten Deutschlands zeigt 3sat schließlich Doris Dörries "Männer",Dominik Grafs "Die Katze" und das letzte DEFA-Projekt "DieArchitekten".Alle Sendetermine im Überblick:Dienstag, 30. April 2019, 20.15 UhrDas Mädchen RosemarieSpielfilm, BRD 1958, Regie: Rolf ThieleDienstag, 30. April 2019, 22.25 UhrDer gläserne TurmSpielfilm, BRD 1957, Regie: Harald BraunDonnerstag, 2. Mai 2019, 22.25 UhrEine Berliner RomanzeSpielfilm, DDR 1956, Regie: Gerhard KleinDonnerstag, 2. Mai 2019, 23.45 UhrBerlin - Ecke SchönhauserSpielfilm, DDR 1957, Regie: Gerhard KleinFreitag, 3. Mai 2019, 22.25 UhrDie HalbstarkenSpielfilm, BRD 1956, Regie: Georg TresslerSonntag, 5. Mai 2019, 17.00 UhrVergesst mir meine Traudel nichtSpielfilm, DDR 1957, Regie: Kurt MaetzigMontag, 6. Mai 2019, 22.25 UhrDer geteilte HimmelSpielfilm, DDR 1964, Regie: Konrad WolfDienstag, 7. Mai 2019, 22.25 UhrNeun Leben hat die KatzeSpielfilm, BRD 1968, Regie: Ula StöcklMittwoch, 8. Mai 2019, 22.00 UhrJagdszenen aus NiederbayernSpielfilm, BRD 1968, Regie: Peter FleischmannDonnerstag, 9. Mai 2019, 22.25 UhrSpur der SteineSpielfilm, DDR 1966, Regie: Frank BeyerFreitag, 10. Mai 2019, 23.00 UhrDas Kaninchen bin ichSpielfilm, DDR 1965, Regie: Kurt MaetzigMontag, 13. Mai 2019, 22.25 UhrJakob, der LügnerSpielfilm, DDR 1974, Regie: Frank BeyerDienstag, 14. Mai 2019, 22.25 UhrRockerSpielfilm, BRD 1971, Regie: Klaus LemkeMittwoch, 15. Mai 2019, 22.30 UhrAngst essen Seele aufSpielfilm, BRD 1973, Regie: Rainer Werner FassbinderDonnerstag, 16. Mai 2019, 22.25 UhrGeschlossene GesellschaftFernsehfilm, DDR 1978, Regie: Frank BeyerFreitag, 17. Mai 2019, 22.25 UhrMesser im KopfSpielfilm, BRD 1978, Regie: Reinhard HauffSonntag, 19. Mai 2019, 16.45 UhrDie Legende von Paul und PaulaSpielfilm, DDR 1973, Regie: Heiner CarowDienstag, 21. Mai 2019, 22.25 UhrDie ArchitektenSpielfilm, DDR 1990, Regie: Peter KahaneMittwoch, 22. Mai 2019, 22.25 UhrMännerSpielfilm, BRD 1985, Regie: Doris DörrieDonnerstag, 23. Mai 2019, 22.25 UhrTheo gegen den Rest der WeltSpielfilm, BRD 1980, Regie: Peter F. BringmannFreitag, 24. Mai 2019, 22.25 UhrDie KatzeSpielfilm, BRD 1987, Regie: Dominik Graf