Deutsch-Chinesisches Kooperationsprogramm in Peking verlängert / Potsdamer Hasso-Plattner-Institut und Beijing University of Technology unterzeichnen Verlängerung (FOTO)

Potsdam (ots) -Das seit 2002 bestehende deutsch-chinesische Kooperationsprogramm"Internet Bridge: Germany-China" wurde heute in Peking im Rahmeneines Festaktes offiziell verlängert. In Anwesenheit vonMinisterpräsident Dr. Dietmar Woidke und S. E. des deutschenBotschafters in China, Dr. Clemens von Goetze, unterzeichnetenProfessor Meinel, Leiter des Hasso-Plattner-Instituts (HPI), undProfessor Gonghui Liu, Präsident der Beijing University of Technology(BJUT), eine Verlängerung der bestehenden Kooperationsvereinbarungum weitere sechs Jahre.Woidke sagte, die "Internet Bridge" sei ein "Paradebeispiel" fürdas umfangreiche Engagement des HPI bei Projekten mit chinesischenPartnern. "Die Digitalisierung ist unabdingbar für die Lösung allerwesentlichen Zukunftsaufgaben geworden. Wissenschaft, Forschung undEntwicklung kommen in diesem Prozess eine zentrale Rolle zu.Insbesondere, wenn es darum geht, wirtschaftliches Wachstum undgesellschaftliche Transformationsprozesse mit nachhaltigen Strategienzu verknüpfen. Vom HPI gehen in diesem Bereich Initialzündungen aus,ganze Generationen von Wissenschaftlern und Nachwuchsführungskräftenim Bereich Computer-Engineering werden exzellent ausgebildet. Das istbestes Marketing für Brandenburg."Meinel, der am HPI auch das Fachgebiet Internet-Technologien und-Systeme leitet, sagte: "Das HPI setzt sich seit vielen Jahren füreine enge deutsch-chinesische Zusammenarbeit ein und praktiziertdiese auch selbst. Im Rahmen des Kooperationsprojekts 'InternetBridge: Germany - China' unterrichte ich seit mehr als 15 JahrenNachwuchsinformatiker der Beijing University of Technology online undnehme dort einmal im Jahr Prüfungen ab. Seit 2011 hat das HPI eineeigene Forschungsaußenstelle an der Nanjing University und forschtmit weiteren chinesischen Universitäten gemeinsam in den BereichenCloud Computing und Design Thinking.""Internet Bridge: Germany-China"Das Hasso-Plattner-Institut setzt sich seit vielen Jahren für eineenge deutsch-chinesische Zusammenarbeit ein. Seit 2002 unterrichtetHPI-Direktor und Leiter des Fachgebiets Internet Technologien und-Systeme, Professor Christoph Meinel, im Rahmen desKooperationsprojekts "Internet Bridge: Germany-China"Masterstudierende der BJUT. Sein Teleteaching-Kurs "InternetSecurity: Weakness and Targets" ist fester Teil des Masterprogramms"Computer Science and Engineering" an der BJUT, die ihm 2013 eineEhrenprofessur verlieh. Einmal im Jahr nimmt Meinel die Prüfungen vorOrt ab und verleiht erfolgreichen Teilnehmern ein Zertifikat. Erstvor wenigen Wochen verlieh auch die Dalian University (DUT) Meineldie Ehrenprofessur. Seit 2011 existiert eine Außenstelle der HPIResearch School an der Nanjing University, darüber hinaus bestehteine enge Zusammenarbeit mit vielen weiteren chinesischen Partnernaus Wissenschaft und Wirtschaft in den Bereichen IT, Innovation undDesign Thinking.Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlandsuniversitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering(https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-SystemsEngineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät desHPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges undbesonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatik-Studiuman, das von derzeit rund 500 Studierenden genutzt wird. In den dreiMasterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health" und"Data Engineering" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankingsbelegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of DesignThinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach demVorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für einZusatzstudium an. Derzeit sind am HPI dreizehn Professoren und über50 weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Esbetreibt exzellente universitäre Forschung - in seinenIT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktorandenmit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing.Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen undAnwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzukommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationenfür alle Lebensbereiche.