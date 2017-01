Die Deutsch-Chinesische Allianz für Innovation wurde in Berlin etabliert

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Berlin (ots/PRNewswire) - Die Deutsch-Chinesische Allianz fürInnovation wurde am 24. November 2016 in Berlin ins Leben gerufen.Wan Gang, stellvertretender Vorsitzender des Nationalen Komitees derpolitischen Konsultationskonferenz des chinesischen Volkes undMinister des Ministeriums für Wissenschaft und Technologie derVolksrepublik China, nahm an der Eröffnungszeremonie teil.Die Deutsch-Chinesische Allianz für Innovation (die Allianz) wurdegemeinsam vom State Grid Global Energy Interconnection ResearchInstitute, von TechCode Berlin, der Sengled Co. und sieben weiterenInstitutionen in Berlin, Deutschland, gegründet. Durch verschiedeneSeminare, breitgefächerte technische Besichtigungen, Koordinationsowie Durchführung von vielfältigen Projekten und weitereInnovationsaktivitäten wird die Allianz dazu beitragen, denInformationsaustausch, Personalaustauschprogramme sowieProjektzusammenarbeit zwischen den Mitgliedern und deutschen Partnernzu fördern und zu verstärken.Wan Gang sagte: "Die Deutsch-Chinesische Allianz für Innovationwurde aufgebaut, um die gegenseitige Verständigung von chinesischenUnternehmen in Deutschland erfolgreich zu fördern. Sie wird auch mehrneue Kommunikationskanäle für die chinesisch-deutsche Wissenschaftund Technologie sowie für wirtschaftliche Kooperationen erschließen."Er erklärte auch seine Hoffnung, dass chinesische Unternehmen inDeutschland sich dafür einsetzen werden, die Verständigung und dieZusammenarbeit zu stärken.In den letzten Jahren sind chinesische Unternehmen durch Fusionenund Übernahmen rasant gewachsen und gleichzeitig hat sich die Zahlder wissenschaftlichen und technologischen Kooperationen wesentlichund sehr schnell erhöht. Diese Übernahmen und der Ausbau derwissenschaftlichen und technologischen Innovationen waren mitverschiedenen Herausforderungen konfrontiert, bei denen sich dieWiderstände und Schwierigkeiten stets erhöhten.Der Aufbau dieser Allianz dient dem Austausch von Erfahrungen undInformationen und der Verbesserung der gegenseitigen Zusammenarbeitzwischen chinesischen und deutschen Einrichtungen in der Zukunft. DieAllianz wird darüber hinaus eine neue Brücke bilden, die dieKooperation an wissenschaftlichen und technologischen Innovationenzwischen China und Deutschland voranbringen wird.Die zehn Unternehmen, die diese Allianz für Innovation gegründethaben, stammen aus verschiedenen Bereichen und sind weltweit tätig.Einige sind staatliche Forschungsinstitute, einige sind privateUnternehmen mit Niederlassungen in Europa und darunter sind auchUnternehmen, die sich auf Innovationen und unternehmerischeGründungszentren fokussieren. Die Allianz wird Austauschprogramme undKooperationen unter diesen chinesisch finanzierten Unternehmen weiterunterstützen.Pressekontakt:Liliya Li+86-138-1117-3590Original-Content von: Techcode, übermittelt durch news aktuell