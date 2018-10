Deutsch-Britisches Ministertreffen am 5. Oktober 2018 in Minden und Augustdorf

Strausberg (ots) -Deutsch-Britisches Ministertreffen am 5. Oktober 2018 in Mindenund Augustdorf Bundesministerin der Verteidigung Ursula von der Leyenbesucht gemeinsam mit ihrem britischen Amtskollegen Gavin Williamsondas Panzerpionierbataillon 130 sowie die Panzerbrigade 21 Am 5.Oktober 2018 empfängt Bundesministerin der Verteidigung Ursula vonder Leyen ihren britischen Amtskollegen Gavin Williamson. ZentralesElement ist die Zeichnung des sogenannten "Joint Vision Statement",einer bilateralen Erklärung zur engen Zusammenarbeit in derSicherheits- und Verteidigungspolitik. Antrittsbesuch und Zeichnungfinden beim Panzerpionierbataillon 130 in Minden (NRW) sowie derPanzerbrigade 21 in Augustdorf (NRW) statt, weil britische unddeutsche Streitkräfte dort bereits seit Jahren eine enge undvertrauensvolle Kooperation unterhalten. Empfang mit MilitärischenEhren und Internationaler Brückenschlag in Minden Nach dem Empfangdes britischen Verteidigungsministers mit Militärischen Ehren werdendie Mindener Panzerpionierpioniere gemeinsam mit ihren britischenKameradinnen und Kameraden unter Nutzung der Schwimmschnellbrücken"Amphibie M3" eine Brücke über die Weser schlagen. Die Fähigkeit, aufdiese Weise einen Gewässerübergang zu ermöglichen, ist sowohl in derNato, als auch in Europa einmalig. Sie ist Ausdruck der Fähigkeit derEuropäer zur Bereitstellung schlagkräftiger Truppen für das Bündnisund unterstreicht damit die Wichtigkeit der deutsch-britischenKooperation. Gemeinsame Verteidigung und Zeichnung "Joint VisionStatement" in Augustdorf Auf dem Truppenübungsplatz Sennelager inAugustdorf erwartet die Minister eine dynamische Vorführung beiderLänder, eingebunden in ein gemeinsames Verteidigungsszenario. ImAnschluss werden die beiden Minister dort die Erklärung zurbilateralen Kooperation ("Joint Vision Statement") unterzeichnen.Medienvertreter sind zu beiden Terminen herzlich eingeladen. Termin:Freitag, 5. Oktober 2018, Adresse: Minden: Pionierübungsplatz Minden(Zufahrt über B65) GoogleMaps: 52.274542, 8.919387 32423 MindenAugustdorf: Generalfeldmarschall-Rommel-KaserneGeneralfeldmarschall-Rommel-Straße 32832 Augustdorf Anmeldung:Erforderlich mit beiliegendem Anmeldeformular bis Donnerstag, den 4.Oktober 2018, 12:00 Uhr Ablauf Minden: 09:00 Uhr Eintreffen derMedienvertreter 10:00 Uhr Begrüßung des britischenVerteidigungsministers durch die Bundesministerin der Verteidigungmit Militärischen Ehren 10.25 Uhr Vorführung Amphibischer FähigkeitenDeutsch-Britischer Brückenschlag mit der Amphibie M3 über die Weser10:50 Uhr Gemeinsames Pressestatement 11:00 Uhr Ende desPresseprogramms Ablauf Augustdorf: 10:45 Uhr Eintreffen derMedienvertreter 11:20 Uhr Bustransfer auf den TruppenübungsplatzSennelager 11:45 Uhr Begrüßung der Verteidigungsminister durch denKommandeur der Panzerbrigade 21 11:50 Uhr Vorführung deutscher undbritischer Panzergrenadierzug in der Verteidigung 12:05 Uhr Zeichnungdes "Joint Vision Statement" 12:10 Uhr Gemeinsames Pressestatement12:20 Uhr Ende des PresseprogrammsPressekontakt:Presse- und Informationszentrum des HeeresTelefon: +49 (0) 3341 / 58 - 1511Fax: +49 (0) 3341 / 58 - 1519E-Mail: kdohpizhpresse@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell