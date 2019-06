Deutsch-Amerikanischer Wirtschaftstag in Potsdam

POTSDAM (dpa-AFX) - Rund 200 Vertreter deutscher und amerikanischer Firmen sowie Politiker treffen sich am Dienstag (9.00 Uhr) in Potsdam. Beim Deutsch-Amerikanischen Wirtschaftstag geht es um die ökonomischen Beziehungen beider Länder.



Die Veranstaltung wird organisiert von den deutsch-amerikanischen Handelskammern. Rund 5300 deutsche Firmen mit mehr als 692 000 Beschäftigten sind den Angaben zufolge in den USA mit eigenen Produktionsstätten und Vertriebsgesellschaften vertreten./gj/DP/fba