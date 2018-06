Deutliches Absatzplus in Süddeutschland: ELK Haus lässt seinen Worten Zahlen folgen (FOTO)

München/Wien (ots) -ELK Haus steigert Absatz wie auch Umsatz in Süddeutschland um rund30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr - Standort Poing bei Münchenverkauft im April so viele Häuser wie im gesamten Jahr 2017 - ThomasMeck, neuer Regionalleiter Süd, zeichnet sich mit verantwortlich fürdie positive Bilanz - ELK weiterhin auf Kurs, den Marktanteil 2018hierzulande zielgemäß zu verdreifachen.Im März 2018 hat ELK Haus, der Fertighausspezialist ausÖsterreich, offiziell den Ausbau seiner Geschäfte in Deutschlandsowie eine Verdreifachung des Marktanteils auf 2,1 Prozent imlaufendenden Geschäftsjahr verkündet. Nun kann das Unternehmenbereits mit ersten positiven Ergebnissen aufwarten: Von Januar bisMai wurden in Süddeutschland 30% mehr Häuser verkauft als im gleichenVorjahreszeitraum, was einem Umsatzplus von ebenfalls knapp einemDrittel entspricht. Rekordverdächtig schneidet dabei derVerkaufsstandort Poing ab: Hier wurden allein im April so vieleFertighäuser verkauft, wie im gesamten Geschäftsjahr 2017. ThomasMeck, Vertriebsleiter für den süddeutschen Raum, der über jahrelangeBranchenerfahrung verfügt und im Februar 2018 von Bien Zenker zu ELKHaus wechselte, resümiert: "Die außerordentlich guten Zahlen zeigendeutlich, dass wir unsere angekündigte Expansion sehr ernst nehmenund konsequent verfolgen. Aufgrund der positiven Entwicklung derletzten Monate bin ich überzeugt, dass wir unsere selbstgestecktenZiele für 2018 erreichen können."Erst im vergangenen Monat hat ELK Haus neben der Hauptverwaltungin München-Riem das erste Servicecenter in Deutschland eröffnet, umden Kunden vor Ort eine unkomplizierte und persönliche Beratung zugarantieren. Diese Maßnahmen unterstreichen den Anspruch von ELKHaus, sich in den nächsten Jahren zur führenden Servicemarke imFertighausbau zu entwickeln. Auch der Markenrelaunch in Verbindungmit der neuen Webseite sowie einer eigens für den deutschen Marktentwickelten Produktlinie zählen für den österreichischen Marktführerzu den Erfolgskatalysatoren hierzulande."Wir sind sehr zufrieden damit, dass unser Engagement bereits nachkürzester Zeit Früchte trägt. Das zeigt uns, dass wir mit unserenProdukten hierzulande wirklich überzeugen können und mit unsererprogressiven Strategie der Markterschließung auf einem guten Wegsind", sagt Bodo Braun, Gesamtleiter Deutschland.Weitere Informationen unter www.elkhaus.de.Alle Presseinformationen sowie hochauflösendes Bildmaterial,honorarfrei zur redaktionellen Verwendung, finden Sie unterhttp://www.elkhaus.de/presse/.ELK auf Facebook: https://www.facebook.com/ELK.Fertighaus/ELK auf YouTube: https://www.youtube.com/user/FERTIGHAUSTVELK auf Pinterest: https://www.pinterest.de/elkfertighaus/Die ELK Fertighaus GmbH ist mit 1.100 Mitarbeitern Marktführer aufdem österreichischen Fertighausmarkt und zählt auch europaweit zu denführenden Fertighausfirmen. Mit mehr als 57 Jahren Bauerfahrung undüber 45.000 zufriedenen Kunden steht das Unternehmen, mitFirmenhauptsitz im niederösterreichischen Schrems, für höchsteQualität, ein einzigartiges Preis-Leistungsverhältnis und umfassendenService. Zur ELK Fertighaus GmbH gehören neben ELK die Marken ELK fürSelbermacher, HANLO und ZENKER. Mit der 2017 gegründetenTochtergesellschaft HFTI Projektbau-Service GmbH adressiert ELKkünftig auch den B2B-Markt.Pressekontakt:LoeschHundLiepold Kommunikation GmbHKathrin Feigl / Marcel BahrenburgTegernseer Platz 7, D-81541 MünchenTelefon: +49 - (0)89 - 72 01 87 - 291Mail: elk@lhlk.deOriginal-Content von: ELK Fertighaus GmbH, übermittelt durch news aktuell