Deutlicher Umsatzverlust für BASF!

BASF hatte in den ersten 9 Monaten vor allem mit dem niedrigen Ölpreis zu kämpfen. Der Umsatz ging um fast ein Viertel zurück und betrug nur noch rund 42,7 Mrd €. Der Gewinn verschlechterte sich dabei um 7,6% auf 3,67 € pro Aktie. Allerdings sieht es für die Zukunft wieder deutlich besser aus. BASF hat seine unprofitablen Geschäftsbereiche abgespalten und kann sich jetzt wieder auf seine eigentlichen Kernkompetenzen konzentrieren. Zudem hat der Chemieriese in zukunftsträchtige Technologien investiert und gleichzeitig seine Investitionen in weniger aussichtsreichen Projekten zurückgefahren.

Die Profitabilität und die operative Geschäftsentwicklung hängt am Ölpreis

Wichtigstes Erfolgskriterium ist und bleibt aber der Ölpreis. BASF ist maßgeblich von der Entwicklung des Rohölpreises abhängig. Hieran hängt die Profitabilität und die operative Geschäftsentwicklung. Die jüngsten Entwicklungen sind also mehr als vielversprechend.

Der Ölpreis steigt, und damit ist auch eine erhebliche Verbesserung im Öl- und Gasgeschäft absehbar.

Um den Wachstumskurs wiederzubeleben, plant BASF – unabhängig von der Entwicklung des Ölpreises – weitreichende Expansionen in neue regionale Absatzmärkte. Im Fokus steht dabei das Reich der Mitte, China. In der Region Guandong wurde eine neue zentrale Produktion aufgebaut, die jetzt das gesamte asiatische Festland beliefern soll. Dazu wurden einige personelle Veränderungen angekündigt. Ab März 2017 soll ein neuer Vorstand das Ressort Südostasien leiten.

