Deutliche Steigerung von Umsatz und Ergebnis im Geschäftsjahr 2019 / REWE Group weiter auf Erfolgskurs / Konzern wächst um 2 Milliarden Euro / REWE-Kaufleute mit starkem Umsatzplus von 9,1 Prozent

Köln (ots) - Die REWE Group hat im Geschäftsjahr 2019 ihre erfolgreiche Entwicklung fortgesetzt. Das genossenschaftliche Kölner Handels- und Touristikunternehmen steigerte den Gesamtaußenumsatz auf 62,7 Milliarden Euro. Der Umsatz des REWE-Konzerns - ohne selbständigen Einzelhandel, Beteiligungen und At-Equity-Gesellschaften - wuchs deutlich um 3,7 Prozent von 53,4 Milliarden auf 55,4 Milliarden Euro.Lionel Souque, Vorstandsvorsitzender REWE Group, erklärte zur Veröffentlichung der noch nicht testierten Geschäftszahlen: "2019 war ein gutes Jahr für unser Unternehmen. Sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis hatten wir eine starke Entwicklung. Heute sehen wir deutlich, wie wichtig diese erneut positive wirtschaftliche Entwicklung im vergangenen Jahr war. Denn sie trägt dazu bei, dass die REWE Group auch die Herausforderungen des Jahres 2020 erfolgreich meistern wird. Dank des Engagements und der Leistungen unserer mehr als 360.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unserer Kaufleute, unserer fokussierten Strategie und der sehr soliden bilanziellen Situation sind wir wirtschaftlich kerngesund. Für das Geschäftsjahr 2020 planen wir Investitionen auf hohem Niveau von 2 Milliarden Euro, insbesondere für die Weiterentwicklung unserer Geschäftsmodelle und die Modernisierung sowie Expansion unserer Märkte in Deutschland und im Ausland."REWE Group: Selbständiger Lebensmitteleinzelhandel wächst dynamischDer Gesamtaußenumsatz der REWE Group stieg im Geschäftsjahr 2019 von 61,2 Milliarden auf 62,7 Milliarden Euro. Der Auslandsanteil am Umsatz erhöhte sich leicht auf 29,2 Prozent.Eine sehr dynamische Umsatzentwicklung verzeichnete der selbständige Lebensmittelhandel unter dem Dach der REWE Group. Die REWE-Kaufleute in Deutschland steigerten ihren Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 9,1 Prozent. Damit wuchsen die REWE-Kaufleute stärker als jede andere Gruppe im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die Zahl der Märkte der REWE-Kaufleute in Deutschland erhöhte sich 2019 von 1.718 um 92 auf 1.810.Die Zahl der bei Unternehmen der REWE Group Beschäftigten in Deutschland und dem europäischen Ausland stieg um 0,9 Prozent auf 363.633. In Deutschland erhöhte sich 2019 die Beschäftigtenzahl von 259.496 um 0,3 Prozent auf 260.179, darunter 9.374 Auszubildende (Stichtag: 30.9.) Die Zahl der Beschäftigten im Ausland stieg um 2,6 Prozent auf 103.454.REWE-Konzern: Jahresüberschuss signifikant gestiegenDer Umsatz des REWE-Konzerns aus fortzuführendem Geschäft erhöhte sich 2019 um 2 Milliarden Euro von 53,4 Milliarden auf 55,4 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Wachstum von 3,7 Prozent; wechselkursbereinigt lag der Zuwachs bei 3,8 Prozent. In Deutschland wuchs der REWE-Konzern um 2,3 Prozent und im Ausland um 6,8 Prozent (wechselkursbereinigt + 6,9 Prozent).Das EBITA des REWE-Konzerns stieg von 608 Millionen Euro um 49,5 Prozent auf 909 Millionen Euro. Im EBITA des Jahres 2019 sind positive Sondereffekte unter anderem durch Veräußerungen und die Einführung des neuen Bilanzierungsstandards IFRS 16 enthalten. Alle Geschäftsfelder des REWE-Konzerns waren profitabel und haben zu diesem Ergebnis beigetragen.Nicht enthalten im EBITA des REWE-Konzerns ist das operative Ergebnis der REWE-Kaufleute, das gegenüber dem Vorjahr um 12 Prozent auf rund 358 Millionen Euro stieg.Der Jahresüberschuss EAT stieg um rund 18 Prozent von 430 Millionen auf 507 Millionen Euro.Das EBITDA des REWE-Konzerns erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreswert von 1,8 Milliarden auf 4,1 Milliarden Euro. Darin enthalten ist maßgeblich ein positiver Effekt durch die Einführung des neuen Bilanzierungsstandards IFRS 16 in Höhe von rund 1,9 Milliarden Euro.Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte betrugen 1,8 Milliarden Euro und waren damit auf dem hohen Niveau des Vorjahres. Darin nicht enthalten ist der Kaufpreis für die 2019 erworbene Lekkerland-Gruppe.Das Eigenkapital stieg von 6,5 Milliarden auf 7,3 Milliarden Euro. Die Nettofinanzverschuldung ohne Finanzierungsleasing lag zum Stichtag 31.12.2019 bei 2 Milliarden Euro.Umsatzentwicklung in den Geschäftsfeldern und Sparten des REWE-KonzernsDas Vollsortiment National mit REWE, REWE Center, REWE To Go sowie nahkauf und sonstigen Großhandelspartnern erzielte ein Umsatzplus von 3,2 Prozent auf 24,5 Milliarden Euro.Im Vollsortiment International mit den Supermarkt- und Drogeriemarkt-Aktivitäten in Österreich, Tschechien, der Slowakei, Russland, Bulgarien, Kroatien, Litauen und der Ukraine stieg der Umsatz um 8,2 Prozent (wechselkursbereinigt um 7,9 Prozent) von 9,4 Milliarden auf 10,2 Milliarden Euro. Dazu trug das Vollsortiment Österreich mit BILLA, BIPA, MERKUR und ADEG mit einem Wachstum von 2,3 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro bei. Im Discount National lag PENNY Deutschland beim Umsatz mit 7,6 Milliarden Euro und einem Wachstum von 0,1 Prozent auf dem Niveau des Vorjahres.Im Discount International erreichte PENNY International in den Ländern Italien, Österreich, Ungarn, Rumänien und Tschechien zusammen ein Umsatzplus von 6 Prozent (wechselkursbereinigt + 6,7 Prozent) auf 5,1 Milliarden Euro.Im Geschäftsfeld Baumarkt stieg der Umsatz um 3 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro.Die konsolidierten Umsatzerlöse im Geschäftsfeld Touristik stiegen um 1,6 Prozent auf 5 Milliarden Euro.