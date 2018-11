Deutliche Mehrheit begrüßt Hartz-IV-Debatte bei der SPD

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Eine Mehrheit der Deutschen begrüßt es, dass die SPD wieder über die Zukunft der Hartz-IV-Gesetze diskutiert. 75 Prozent finden es gut, dass die SPD darüber nachdenkt, die Hartz-IV-Gesetze weiter zu korrigieren, so eine Umfrage von Infratest für die ARD-Tagesthemen. Bei den SPD-Anhängern stimmen 83 Prozent dieser Aussage zu.

Gut zwei Drittel aller Befragten (68 Prozent) und knapp die Hälfte der SPD-Anhänger (46 Prozent) sind hingegen der Ansicht: "Bei der SPD weiß man nicht, wofür sie eigentlich steht." Mit Blick auf die Erneuerung der SPD ergibt sich ein eindeutiges Bild: Nur 15 Prozent meinen, dass die Erneuerung der Partei unter Andrea Nahles gut vorankommt, bei den SPD-Anhängern sind es 38 Prozent. Mit Blick auf die Arbeit der SPD in der Bundesregierung, sind 56 Prozent der Befragten der Ansicht: "Die SPD hat in den letzten Jahren in der Bundesregierung nichts erreicht hat, was mir besonders aufgefallen wäre." Von den befragten SPD-Anhängern stimmen 36 Prozent dieser Aussage zu. Die Umfrage wurde am 12. und 13. November unter 1.006 Personen durchgeführt.

