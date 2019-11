Stuttgart (ots) - Nach seinem Besuch des "Breitbandgipfels RegionNordschwarzwald" in Calw-Hirsau ist Klaus Dürr, Mitglied des Innenausschussesund digitalpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag Baden-Württemberg,weiterhin pessimistisch, dass die selbstgestellten Vorgaben mit dieserLandesregierung nur annährend zu erreichen sein werden. "Der einfachdaherkommende Begriff 'Digitalisierung' sollte dabei nicht darüberhinwegtäuschen, dass es um eine Vielzahl von Herausforderungen undVoraussetzungen geht, der sich sowohl unsere Regierung als auch Industrie undBevölkerung selbstbewusst stellen müssen", führt Dürr aus. "Für deren Umsetzungbedarf es nicht nur Visionen, sondern handfester - und erreichbarer - Planungenund zielgerichteter Umsetzungen. Daran mangelt es in unserer Regierungallerdings sichtbar weiterhin und insbesondere auch, seit Minister Thomas Strobl- der sich gerne als 'Digitalisierungsminister' bezeichnen lässt - dieVerantwortung übernommen hat."Ambitionierte Ziele krachend verfehltDas Fundament der digitalen Infrastruktur Baden-Württembergs muss nach festerÜberzeugung der AfD-Fraktion unzweifelhaft die Anbindung aller Haushalte an dasHochgeschwindigkeitsnetz bilden. Parteiübergreifend herrscht Konsens, dass nurGlasfaser bis in die Häuser dies sicherstellen kann, so Dürr weiter. "Nachdemdas - viel zu niedrige - Ziel von 50 Mbit/s für alle Haushalte für das Jahr 2018krachend verfehlt wurde, gab man eine neue Parole aus: 1000 Mbit/s möchte manden Bürgern nun 'versprechen', und zwar bis 2025. Selbst die Landesregierungsieht dieses Ziel als 'ambitioniert' an, wie in der Antwort auf meine Kl.Anfrage 16/6752 nachzulesen ist. Dabei spricht man von einer 'attraktivenFörderkulisse des Landes' und einer 'zunehmenden Dynamik im TK-Markt und diewachsende Bereitschaft zu Kooperationen...'".Steuerzahler finanzieren urbane Monopolistenförderung mit 250 Millionen EuroIm Ländlichen Raum verhallen diese Worte meist ungehört über die vielen Jahre,in denen sich die Bürger eine zeitgemäße Internetanbindung wünschen. "Aber inden Ballungsgebieten, da spielt die Musik. Stichwort: Projekt 'Stern'. In diesemFall kooperiert die Telekom natürlich sehr gerne, andere bleiben auf derStrecke, und der Steuerzahler aus Baden-Württemberg wird diese urbaneMonopolistenförderung vermutlich mit 250 Millionen Euro unterstützen 'dürfen'",kritisiert der AfD-Landtagsabgeordnete. "Schön für die Menschen im RaumStuttgart - doch die ländliche Bevölkerung schaut neidisch zu und finanziertmunter mit. Das klingt wie eine digitale Spaltung der Gesellschaft! DieFörderung der Künstlichen Intelligenz (KI) mit zukünftig 20 Millionen Euro - wievon Ministerpräsident Winfried Kretschmann verkündet - ist nichts weiter als derberühmte Tropfen auf den heißen Stein. Wenn man nun noch die für dieseTechnologien schädliche Umsetzung der fragwürdigen DSGVO im Lande hinzuzieht,dann verdampfen diese 20 Millionen noch schneller. Unter diesen Voraussetzungenist dieses Geld als aus dem Fenster geworfen zu bezeichnen, bevor es überhauptzur Verfügung gestellt wurde."5G-Abdeckung anstatt Glasfaser-Ausbau erweist sich als schwerer FehlerDen Ausführungen des Zukunftsforschers in seinem Referat kann Klaus Dürr nurvollumfänglich zustimmen und fügt an: "Ich habe mich während des Vortrages inmeine berufliche Tätigkeit zurückversetzt gefühlt, denn genau daran wurde undwird in unserer Firma intensiv gearbeitet. Unsere Regierung sollteschnellstmöglich ihre riesige Lücke zur Realität schließen und sich derWirklichkeit stellen." Erschreckend sind für Dürr die Äußerungen des Vertretersder Telekom, diese wolle "bis 2025 99 Prozent der Haushalte mit 5G versorgen".Dem widerspricht Dürr ausdrücklich: "Wir haben noch nicht mal eineflächendeckende 4G (LTE) Versorgung, obwohl diese der Bevölkerung wirklichMehrwert bringt. Ganz im Gegenteil zu 5G - dabei handelt es sich um eineTechnologie, die für die Industrie sinnvoll ist. Mir drängt sich der Verdachtauf, dass hier der zwingend nötige Glasfaserausbau durch 5G ersetzt werden soll.Ich halte das für einen schweren Fehler." Unmissverständlich äußerten sich auchanwesende Unternehmer, Bürgermeister sowie Vertreter der Landkreise undKommunen. Neben deutlich einfacheren und schnelleren Genehmigungsverfahren(Stichwort "Bürokratieabbau") fordern sie mehr Geld für die Umsetzung dieser -eigentlich nicht kommunalen - Aufgabe, das im Idealfall durch einenVerteilungsschlüssel direkt an die Kommunen ausgezahlt werden sollte.Pressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.Pressestelle der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell