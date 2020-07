Deutlich mehr Volkskrankheiten bei Hartz-IV-Empfängern

Düsseldorf (ots) - Hartz-IV-Empfänger haben ein deutlich höheres Risiko, an klassischen Volkskrankheiten zu erkranken als Arbeitnehmer und ihre Angehörigen. Das geht aus dem noch unveröffentlichten Gesundheitsreport der AOK Rheinland/Hamburg hervor, der der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag) vorliegt. So leiden 9,3 Prozent der Langzeitarbeitslosen und deren Kinder an Diabetes Typ 2, bei den Arbeitnehmer-Familien sind es nur 5,6 Prozent der 0 bis 65-Jährigen. An Asthma sind 7,5 Prozent der Hartz-IV-Bezieher bis 65 Jahre erkrankt. Bei den Arbeitnehmern und ihren Angehörigen trifft dies auf nur 5,8 Prozent zu. Weiteres Beispiel: Adipositas, also extremes Übergewicht, ist bei 14 Prozent der Hartz-IV-Empfänger und bei 10,7 Prozent der Arbeitnehmer und deren Angehörigen diagnostiziert.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/30621/4641525OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell