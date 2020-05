Deutlich mehr Fisch und Muscheln aus deutschen Zuchtbetrieben

WIESBADEN (dpa-AFX) - Knapp 38 100 Tonnen Fisch und Muscheln sind im vergangenen Jahr in deutschen Zuchtanlagen erzeugt wurden.



Das waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes vom Donnerstag fast ein Fünftel (19,5 Prozent) mehr als ein Jahr zuvor.

Dabei übertraf die Muschelproduktion in sogenannten Aquakulturbetrieben mit gut 19 400 Tonnen (plus 42,1 Prozent zum Vorjahr) sogar die Fischproduktion mit gut 18 500 Tonnen (plus 2,4 Prozent).

Muscheln wurden fast ausschließlich in der Nordsee kultiviert und damit in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Bei den Fischen dominieren Forellen und Karpfen. Hier sind Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen die Haupterzeugerländer. Insgesamt gab es in Deutschland nach Angaben des Bundesamtes im vergangenen Jahr 2499 Aquakulturbetriebe./ben/DP/fba