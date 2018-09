Deutlich mehr Ehrenamtliche bei Bürgerstiftungen - eigene Ideen umsetzen und in Projekten mitmachen / Report Bürgerstiftungen 2018 zeigt, wie Bürgerstiftungen mit Ehrenamtlichen zusammenarbeiten (FOTO)

Berlin (ots) -Deutlich mehr Ehrenamtliche engagieren sich bei den lokalenBürgerstiftungen. Die Mitmach-Stiftungen verzeichnen einenkontinuierlichen Zuwachs an Engagierten in ihren Projekten undGeschäftsstellen. Seit 2011 ist die Zahl der Ehrenamtlichen dort von8.000 auf 22.000 gestiegen. Im Durchschnitt engagieren sich 54Ehrenamtliche pro Bürgerstiftung, vor 7 Jahren waren es noch 26. DasRückgrat der Bürgerstiftungen bilden weitere über 5.000 ehrenamtlicheVorstände und Stiftungsräte bzw. Kuratoriumsmitglieder, die dieBürgerstiftungen managen und die Arbeit verantworten. Das Engagementder insgesamt 27.000 Ehrenamtlichen in 408 Bürgerstiftungen inDeutschland summiert sich auf aktuell 1,85 Millionen Stunden im Jahr."Die Bürgerstiftung ist ein innovatives Stiftungsmodell. Siekombiniert den Kapitalaufbau der klassischen Stiftung mit demehrenamtlichen Engagement des Vereins. Das Konzept geht auf: DieBürgerstiftungen in Deutschland sind für Stifter, Spender undehrenamtlich Engagierte gleichermaßen attraktiv", sagt Dr. StefanNährlich, Geschäftsführer der Stiftung Aktive Bürgerschaft.Gesellschaft mitgestaltenBürgerstiftungen schaffen Möglichkeiten, die Gesellschaftmitzugestalten - dort, wo Menschen ihren Lebensmittelpunkt haben: inihrer Gemeinde, Stadt oder Region.Bürgerstiftungen sind Mitmach-Stiftungen in doppelter Hinsicht:Als Engagement-Entwickler unterstützen sie engagierte Menschen, ihreIdeen umzusetzen. Damit ermöglichen sie Einzelpersonen undInitiativen, die eine Alternative zur Gründung eines Vereins odereiner eigenen Stiftung suchen, eine Organisationsform für ihrEngagement. Ehrenamtliche sind bei Bürgerstiftungen auch in bereitslaufenden Projekten willkommen. Als Engagement-Anbieter bieten sieMenschen, die nach einer ehrenamtlichen Tätigkeit suchen, konkreteMitmach-Möglichkeiten an."Viele Wieslocher Bürgerinnen und Bürger möchten sich einbringen,haben Ideen, wollen gerne mitgestalten und mit Hand anlegen. Manchmalfinden sie jedoch keinen Weg, das umzusetzen, oder es ist alleine zumühsam, zu schwierig. Hier bietet die Bürgerstiftung eine Plattform.Wir klären die Machbarkeit, mobilisieren Ressourcen und unterstützendas Projektmanagement", sagt Jürgen W. Braun, Vorstandsmitglied derBürgerstiftung Wiesloch."Wir bemühen uns gezielt darum, Ehrenamtliche für Projekte, wiebeispielsweise unser Mentorprojekt 'Yoldas', zu gewinnen, undbegleiten das Engagement unserer Zeitspender mit Workshops undFortbildungen sowie mit Möglichkeiten zum Austausch untereinander.Integration und Bildung sind Schlüssel für die Teilhabe an derGesellschaft. Unsere Ehrenamtlichen haben in den Projekten einewichtige Rolle als Vorbilder und Brückenbauer", sagt Birgit Schäfer,Vorsitzende des Vorstands der BürgerStiftung Hamburg.Der "Report Bürgerstiftungen 2018. Zusammenarbeit mitEhrenamtlichen" (Faktenblatt und erweiterte Fassung) gibt u. a.Antworten auf die Fragen: Wie können sich engagierte Bürger mit Ideenoder in bereits laufenden Projekten von Bürgerstiftungen einbringen?Worauf legen Bürgerstiftungen in der Zusammenarbeit mitEhrenamtlichen wert? Worauf kommt es Bürgerstiftungen in Zukunft an?Autoren des Reports sind Christiane Biedermann, LeiterinWeiterbildung und bis 31.08.2018 Programm-Leiterin Bürgerstiftungen,und Jonas Rugenstein, Programm-Manager Umfragen & Analysen.Den Report mit Schaubildern gibt es hier zum Download:www.aktive-buergerschaft.de/reportbuergerstiftungenAus Sicht der ehrenamtlich Engagierten: #Mitmachen. Zeitstiftersind bei Bürgerstiftungen in bereits laufenden Projekten willkommen.Sie können bei ihnen aber auch eigene Ideen umsetzen. In bürgerAktivMagazin 2018, Seite 28-29http://ots.de/uE6zYGHintergrundinformationenZu Bürgerstiftungen Seit über 20 Jahren entstehen sie ausehrenamtlicher Initiative heraus in Deutschland. 408 Bürgerstiftungengibt es aktuell, mit einem Gesamtvermögen von über 360 Millionen Euround einem Fördervolumen für lokale gemeinnützige Anliegen von bishermindestens 134 Millionen Euro. Kennzeichnend für Bürgerstiftungensind ihre Unabhängigkeit, ihre breiten Stiftungszwecke und ihrregionaler Wirkungskreis.www.aktive-buergerschaft.de/buergerstiftungsfinderZum Report BürgerstiftungenMit dem Report Bürgerstiftungen erhebt die Stiftung AktiveBürgerschaft wechselnd seit 2006 die Finanzdaten der Bürgerstiftungenund andere wichtige Fakten, wie in diesem Jahr die Zusammenarbeit mitEhrenamtlichen. Befragt wurden Bürgerstiftungen, die den "10Merkmalen einer Bürgerstiftung" des Bundesverbandes DeutscherStiftungen entsprechen. Ergänzend wurden qualitativeExperteninterviews durchgeführt.www.aktive-buergerschaft.de/reportbuergerstiftungenZur Stiftung Aktive BürgerschaftDie gemeinnützige Stiftung Aktive Bürgerschaft ist dasKompetenzzentrum für Bürgerengagement der VolksbankenRaiffeisenbanken. Sie unterstützt bundesweit die mehr als 400Bürgerstiftungen bei Managementaufgaben, Projekten und der Gewinnungvon Stiftern und Aktiven. Mit dem Service-Learning-Programmsozialgenial bietet sie außerdem ihr Know-how bereits 700 Schulen an,um junge Menschen frühzeitig an ehrenamtliches Engagementheranzuführen.
www.aktive-buergerschaft.de