Deutlich höhere Wahlbeteiligung in Brandenburg zeichnet sich ab

POTSDAM (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Landtagswahl in Brandenburg sind bis zum Mittag deutlich mehr Menschen zu den Wahlurnen gegangen als vor fünf Jahren. Bis 14 Uhr zählte der Landeswahlleiter unter den rund 2,1 Millionen wahlberechtigten Brandenburgern eine Wahlbeteiligung von 31,3 Prozent. Bei der Landtagswahl 2014 waren es zu diesem Zeitpunkt 22,4 Prozent.

Am Ende lag die Wahlbeteiligung 2014 bei 47,9 Prozent, die niedrigste bei einer Landtagswahl in Brandenburg seit der Wiedervereinigung und die bis dahin zweitniedrigste bei Landtagswahlen in Deutschland überhaupt. Auch bei den zeitgleich stattfindenden Landtagswahlen in Sachsen zeichnete sich am Sonntag eine gestiegene Wahlbeteiligung ab. Die Wahllokale sind bis 18 Uhr geöffnet.

