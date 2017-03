Detlef Scheele ist neuer Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit - Valerie Holsboer wird neues Vorstandsmitglied // BA-Presseinfo Nr. 10

Nürnberg (ots) - Detlef Scheele übernimmt zum 1. April 2017 denVorstandsvorsitz der Bundesagentur für Arbeit. Er folgt damit aufFrank-Jürgen Weise, der nach 15 Jahren im Vorstand der BA ausAltersgründen aus dem Amt scheidet. Außerdem rückt Valerie Holsboerneu in den BA-Vorstand auf.Detlef Scheele gehört dem BA Vorstand seit dem 15. Oktober 2015an. Er verantwortet seitdem die strategischen arbeitsmarktpolitischenThemen. Dieses Aufgabengebiet wird er auch als künftigerVorstandsvorsitzender behalten.Der 60 jährige ist ausgewiesener Arbeitsmarktexperte. Unteranderem leitete er Beschäftigungsgesellschaften, war Staatssekretärim Bundesministerium für Arbeit und Soziales und zuletzt Senator fürArbeit, Soziales, Familie und Kinder in Hamburg. Detlef Scheele istverheiratet und hat drei Kinder.Einen Schwerpunkt seiner künftigen Arbeit sieht er in derBekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit. Prävention und eine stärkereKooperation mit Kommunen, mit Schulen, mit anderen sozialenEinrichtungen sieht er dabei als einen wichtigen Baustein. "Vor allemden Übergang von der Schule zum Beruf müssen wir im Blick haben", soScheele. Ein anderer Schwerpunkt wird der Blick auf die Arbeitsweltim digitalen Wandel sein. "Da Berufsbilder sich schneller als früherverändern, wird die BA sich zu einem Begleiter durch das gesamteErwerbsleben entwickeln." sagte Scheele. "Weiterbildung undQualifizierung spielen dabei eine entscheidende Rolle."Valerie Holsboer, geboren 1977 in München, war von 2010 bisOktober 2016 für die Arbeitgebergruppe Mitglied im Verwaltungsrat derBA. Künftig verantwortet sie die Vorstandsressorts Controlling undFinanzen sowie Personal. Nach ihrem Jurastudium hat sie sowohl alsRechtsanwältin als auch in der Versicherungsbranche gearbeitet. ImAugust 2007 übernahm Valerie Holsboer die Hauptgeschäftsführung desBundesverbandes der Systemgastronomie. Im Jahr 2012 wurde siezusätzlich Hauptgeschäftsführerin der Arbeitgebervereinigung Nahrungund Genuss (ANG), die mit dem BdS in Bürogemeinschaft sitzt. Sie istaußerdem ehrenamtliche Richterin am Bundesarbeitsgericht in Erfurt.Frau Holsboer ist verheiratet und hat eine Tochter.Valerie Holsboer bringt aus ihrem bisherigen Berufsleben wichtigeErfahrungen für die Arbeit in der Bundesagentur mit. Als vormaligeGeschäftsführerin des Bundesverbandes Systemgastronomie ist sie eineerfahrene Verhandlerin in schwierigen Tarifgesprächen. In derMindestlohnkommission hat sie an der Ausgestaltung des Mindestlohnsmitgewirkt. "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe bei derBundesagentur und die Zusammenarbeit im Vorstand", so ValerieHolsboer am Freitag in Nürnberg. "Ich möchte mit meiner Arbeit dazubeitragen, dass die BA weiter erfolgreich am Arbeitsmarkt agiert,auch unter den Herausforderungen in einer gewandelten Arbeitswelt."Frank-Jürgen Weise war seit 2002 Mitglied im Vorstand derBundesagentur. Nachdem er zuerst den Vorstandsposten für Finanzen undPersonal innehatte, folgte er im Februar 2004 alsVorstandsvorsitzender auf Florian Gerster. Als erfolgreicherUnternehmer führte er im Reformprozess von der Bundesanstalt zurBundesagentur ein neues Steuerungs- und Controllingsystem ein, sodass die BA ihr Handeln am Arbeitsmarkt seitdem stärker nach Wirkungund Wirtschaftlichkeit ausrichtete. Im September 2015 übernahm erzusätzlich die Leitung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge,die er Ende Dezember 2016 wieder abgab. Seit Anfang des Jahres 2017berät er als Beauftragter für Flüchtlingsmanagement dieBundesregierung. Außerdem bleibt er weiterhin Vorsitzender bei dergemeinnützigen Hertie Stiftung.Informationen zum Hörfunkservice der Bundesagentur für Arbeitfinden Sie im Internet unter www.ba-audio.de.Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf Twitter:www.twitter.com/bundesagenturPressekontakt:Bundesagentur für ArbeitPresseteamRegensburger Strasse 104D-90478 NürnbergE-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.deTel.: 0911/179-2218Fax: 0911/179-1487Original-Content von: Bundesagentur f?r Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuell