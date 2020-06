Detektiv Conan-Fans aufgepasst! CinemaxX präsentiert Detektiv Conan 23: Die stahlblaue Faust am 30. Juni / Zur Einstimmung finden Teil 21 und 22 ihren Weg zurück auf die große Kinoleinwand

Hamburg (ots) - CinemaxX hat in viele Standorten* seine Türen wieder geöffnet und hält für Anime-Fans in ausgewählten Standorten ein besonderes Highlight parat! Am 30. Juni präsentiert CinemaxX den dreiundzwanzigste Spielfilm aus der bekannten und äußerst erfolgreichen Detektiv Conan-Reihe von Gosho Aoyama auf der großen Kinoleinwand! Zur Einstimmung auf den neuen Detektiv Conan-Film kehren die Teil 21 "Der purpurrote Liebesbrief" (16. Juni) und 22 "Zero der Vollstrecker" (23. Juni) zurück ins Kino. Kinotickets für alle drei Filme sind im Vorverkauf erhältlich: http://www.cinemaxx.deSpannend, mitreißend und überraschend bis zur letzten Sekunde - das ist die Detektiv Conan Reihe. Im dreiundzwanzigste Spielfilm reisen Sonoko und Kogorô nach Singapur, um Karate-Champion Makoto Kyôgoku bei einem wichtigen Turnier anzufeuern. Conan würde gerne mitfliegen, kann jedoch keine gültigen Reisedokumente vorweisen. Umso erstaunter ist er, als er plötzlich in einem präparierten Koffer zu sich kommt - und das mitten in Singapur! Kurz darauf wird klar: Niemand Geringeres als Kaitô Kid hat ihn ins Land geschmuggelt - natürlich nicht ohne Hintergedanken. Während sich der Meisterdieb als Shin'ichi ausgibt und Conan eine neue Identität annehmen muss, wartet ein neuer Fall bereits darauf, gelöst zu werden: Die Rechtsanwältin Sherilyn Tan wurde im berühmtesten Hotel Singapurs ermordet, kurz darauf explodierte ihr Auto in der Tiefgarage. Doch warum wurde am Tatort Kaitô Kids Visitenkarte gefunden? Und was hat der Mord mit dem Karateturnier zu tun, bei dem der Sieger einen wertvollen Saphir - die "stahlblaue Faust" - gewinnen kann?Die Welt hat sich verändert - CinemaxX auch.Kernbestandteil der Wiedereröffnung ist ein Sicherheits- und Hygienekonzept, das CinemaxX gemeinsam mit seinem Mutterunternehmen Vue International erarbeitet hat, und das den offiziellen gesetzlichen Auflagen entspricht sowie im Einklang mit dem Schutz- und Hygieneplan der Kinoverbände ist.Alle Informationen gibt es auf http://www.cinemaxx.de/gesundbleiben*Übersicht teilnehmende CinemaxX Kinos - weitere teilnehmende Standorte bis zum Spieltag möglich. Alle Updates gibt es auf unserer Website.Bielefeld, Dresden, Essen, Freiburg, Halle, Hamm, Heilbronn , Hamburg - Dammtor, CinemaxX Kiel, Krefeld, Magdeburg, Mülheim, Offenbach, Stuttgart-Liederhalle, Stuttgart SI-Centrum, Sindelfingen, Trier, WuppertalPressekontakt:CinemaxX Holdings GmbHIngrid Breul-Husar040/45068179presse@cinemaxx.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/9588/4621763OTS: CinemaxX Holdings GmbHOriginal-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuell