Detaillierte Projektverträge im IT-Bereich notwendig

Köln (ots) - In vielen Unternehmen wird eine Software benötigt,die speziell auf die eigenen Belange zugeschnitten wird. Bei derEntwicklung sollten Rechte und Pflichten in Projektverträgen klardefiniert sein.Um den speziellen Anforderungen in verschiedenenUnternehmensbereichen gerecht zu werden, wird häufig eine eigensdafür konzipierte Software benötigt. Die Software muss speziell aufdie individuellen Anforderungen des Unternehmens zugeschnittenwerden. Rechte und Pflichten von Auftraggeber und Auftragnehmersollten bei der Entwicklung der Software in Projektverträgen genaudefiniert sein, um möglichen rechtlichen Auseinandersetzungenvorzubeugen, erklärt die Wirtschaftskanzlei MTR Rechtsanwältehttps://www.mtrlegal.com/.Im Laufe eines Projekts kommt es häufig zu Schwierigkeiten.Zeitliche Verzögerungen, technische oder inhaltliche Probleme sorgenfür Ärger. Folge kann dann beispielsweise sein, dass der AuftraggeberAbschlagzahlungen einstellt oder der Entwickler die weitereProgrammierung der Software auf Eis legt. So gerät das ganze Projektins Stocken und beide Seiten verlieren unterm Strich Geld. Um demeinen Riegel vorzuschieben, sollte von Anfang an ein detaillierterProjektvertrag ausgehandelt werden.Wichtig ist, die vom Entwickler zu erbringende Leistung genaufestzulegen. Die Anforderungen an den Auftragnehmer sollten nicht nurgrob umrissen, sondern klar und detailliert formuliert werden, damitdie Vorstellungen auch erwartungsgemäß umgesetzt werden können. Esmuss klar sein, welche Leistungsanforderungen die Software erfüllenmuss. Vergleichbar ist dies in etwa mit einem detailliertenPflichten- und Lastenheft, das auch Bestandteil des Vertrags ist.Die zeitliche Planung ist für beide Parteien ein weitererwesentlicher Punkt. Daher sollte festgelegt werden, in welchem RahmenVerzögerungen zulässig sind und wann die Arbeiten abgeschlossen sindund die Software vom Auftraggeber abgenommen werden muss.Ein weiteres Kriterium sind natürlich die Kosten. Wird nachAufwand oder zum vorher vereinbarten Festpreis abgerechnet? SindNachbesserungen im Preis enthalten oder werden sie zusätzlichberechnet? Auch diese Punkte sollten vertraglich festgehalten werden.Ein weiterer Streitpunkt ist häufig die Frage der Nutzungsrechte.Die Entwicklung von Computerprogrammen oder Software isturheberrechtlich geschützt. Der Kunde erwirbt daher in der Regel nurein Nutzungsrecht. Wie weit dieses Nutzungsrecht reicht, sollte klardefiniert sein.Mit Musterverträgen lassen sich diese komplexen Fragestellungen inder Regel nicht zufriedenstellend beantworten. Im IT-Recht erfahreneRechtsanwälte können beraten.https://www.mtrlegal.com/rechtsberatung/it-recht.htmlMTR Rechtsanwälte www.mtrlegal.com ist eine wirtschaftsrechtlicheausgerichtet Rechtsanwaltskanzlei. Die Anwälte beraten insbesondereim gesamten Wirtschaftsrecht, Handelsrecht, Gesellschaftsrecht undSteuerrecht, Kapitalmarktrecht und Bankrecht, IT Recht, IP Recht undVertriebsrecht. Mandanten sind nationale und internationaleGesellschaften und Unternehmen, institutionelle Anleger und PrivateClients. MTR Rechtsanwälte sind international tätig und befindensich in Köln, Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München,Stuttgart.Pressekontakt:Michael RainerRechtsanwaltMTR RechtsanwälteGürzenich-QuartierAugustinerstraße 1050667 Köln+49 221 2927310info@mtrlegal.comhttps://www.mtrlegal.comOriginal-Content von: MTR Rechtsanwälte, übermittelt durch news aktuell