Destillerie Dwersteg zum dritten Mal als Green Brand geehrt / Auszeichnung Green Brand Germany 2017/2018 / Klimaschutz, Nachhaltigkeit und ökologische Verantwortung als Markenzeichen (FOTO)

Steinfurt (ots) -Die internationale Brand-Marketing-Organisation GREEN BRANDSzeichnete am Montag, 13. November 2017, "grüne" Marken Deutschlandsaus. Im Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt wurde die DestillerieDwersteg in diesem Jahr zum dritten Mal - nach 2013 und 2015 - inDeutschland ökologisch als nachhaltige Marke geehrt.Die Destillerie Dwersteg gründete im Jahr 1996 eine neueProduktlinie. Die "Dwersteg Organic"-Produkte werden ausschließlichaus ökologischen und fair gehandelten Zutaten hergestellt. Damit istdas Unternehmen Mitte der 90er Jahre seiner Zeit voraus und wurde fürihren Einsatz belohnt: Auszeichnungen, Exklusivverträge undPartnerschaften folgten auf den Fuß.In den vergangenen Jahrzehnten hat die Familie Teriete dieDestillerie Dwersteg zu einem führenden Unternehmen für ökologischproduzierte Spirituosen und Liqueure entwickelt. Am historischenStandort des Unternehmens in Steinfurt-Borghorst finden sichProduktentwicklung, Produktion, Abfüllung und Vertrieb unter einemDach.Seit jeher setzt das im Jahr 1882 gegründete Familienunternehmenauf schonende Handarbeit und stellt sämtliche Aromen selbst her. Soduftet es in der Produktionsstätte oft tagelang nach Zitronen oderOrangen, wenn Dwerstegs Mitarbeiter frische Früchte von Hand schälenund zu edlen Essenzen verarbeiten. Diese sind Ausdruck derDwersteg-Philosophie: Verbindung von höchstem kulinarischen Genussund Nachhaltigkeit.Eins der neuesten Produkte der Firma Dwersteg ist der MoGin. DerMoGin gehört zu der bereits erwähnten "Dwersteg Organic"-Produktlinieder Destillerie Dwersteg. Die Zutaten des als London Dry Ginklassifizierten Gins bestehen zu 100% aus ökologischem und fairgehandeltem Anbau. Zu den Botanicals zählen unter anderem Orange undLavendel, welche auch deutlich vernehmbar sind."Die Gin-Welle, die im Augenblick über Deutschland schwappt, hatihren Zenit noch lange nicht erreicht", meint Geschäftsführer LudgerTeriete. "Gin passt nämlich perfekt zu unserem Haus", ist derGeschäftsführer überzeugt. Vor 135 Jahren war das erste, dasFirmengründer Ludwig Dwersteg an die Kneipen im Umkreis verkaufte,Wacholder. Die Beeren geben bekanntlich auch dem Gin seinenunverkennbaren Geschmack.Eine der vielen Partnerschaften ist mit der südschwedischen FirmaScandinavian Spruce Brewery AB entstanden. Zusammen hat man eineaußergewöhnliche handwerkliche Schöpfung kreiert, einen Gin mitFichtensprossen aus Schonen in Südschweden - den Scandinavian SpruceGin. Die Tannensprossen werden Ende Mai per Hand geerntet undanschließend durch ein spezielles Verfahren schnell getrocknet, bevorsie zur Gin-Herstellung mit den anderen, ebenfalls ausschließlichbiologischen Rohstoffen und Zutaten, fein dosiert gemischt werden.Über GREEN BRANDS:GREEN BRANDS ist eine internationale, unabhängige und selbständigeBrand-Marketing-Organisation und verleiht in internationalerZusammenarbeit mit Markt- und Meinungsforschungsinstituten sowieunabhängigen Institutionen und Gesellschaften im Umweltschutz-,Klimaschutz- und Nachhaltigkeits-Bereich das GREEN BRANDS-Gütesiegel.Pressekontakt:Ludger TerieteLudwig Dwersteg jun.GmbH & Co. KGAltenberger Straße 3848565 Steinfurtwww.dwersteg.deTel.: + 49 (0)2552 4416Fax: + 49 (0)2552 4417info@dwersteg.deOriginal-Content von: Ludwig Dwersteg jun. GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell