Desjardins Global Asset Management – Desjardins RI Canada Multifactor Low CO: Das muss man erstmal verdauen!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Desjardins Global Asset Management - Desjardins RI Canada Multifactor Low CO. Die Aktie schloss den Handel am 11.07.2019 an ihrer Heimatbörse Toronto mit 19.68 CAD.

Desjardins Global Asset Management - Desjardins RI Canada Multifactor Low CO haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 4 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 4 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Desjardins Global Asset Management - Desjardins RI Canada Multifactor Low CO beläuft sich mittlerweile auf 19,31 CAD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 19,68 CAD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +1.92 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 19,73 CAD. Somit ist die Aktie mit -0.25 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Desjardins Global Asset Management - Desjardins RI Canada Multifactor Low CO zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Hold"-Einstufung.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Desjardins Global Asset Management - Desjardins RI Canada Multifactor Low CO ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Desjardins Global Asset Management - Desjardins RI Canada Multifactor Low CO-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 0, der für diesen Zeitraum eine "Buy"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.