Desjardins Emerging Markets Multifactor-Controlled Volatility: Aktienanalyse vom 08.07.2018

In unserer neuen Analyse nehmen wir Desjardins Emerging Markets Multifactor-Controlled Volatility unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "". Die Desjardins Emerging Markets Multifactor-Controlled Volatility-Aktie notierte am 06.07.2018 mit 18,39 CAD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

Wie Desjardins Emerging Markets Multifactor-Controlled Volatility derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 4 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. {POS_NEG_NEU_DAYS}. Die Kommunikation über Desjardins Emerging Markets Multifactor-Controlled Volatility bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Desjardins Emerging Markets Multifactor-Controlled Volatility-RSI ist mit einer Ausprägung von 100 Grundlage für die Bewertung als "Sell". Der RSI25 beläuft sich auf 80,26, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Sell" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Sell".

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Desjardins Emerging Markets Multifactor-Controlled Volatility beläuft sich mittlerweile auf 19,99 CAD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 18,39 CAD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -8 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 19,61 CAD. Somit ist die Aktie mit -6,22 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".