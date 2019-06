Nach dem Transformationsplan, den wir 2015 in einer beispiellosenAusübung von Logik begonnen haben, haben wir unser Logo "verdreht",um zu würdigen, wer wir sind, und um unseren Namen wirklich diegebührende Ehre zukommen zu lassen.Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Passend zur Vorstellungunserer neuen SS20-Kollektion el Love, die auch den Beginn einesneuen Kapitels in Bezug auf die (zeitgenössischere, vielfältigere,vielseitigere und nachhaltigere) Gestaltung unserer Kleidungsstückedarstellte, haben wir vor 1200 Gästen unser neues Image enthüllt, daswir ab jetzt verkörpern werden."Die Auffrischung unserer Identität als Marke ist einer derEckpfeiler des Transformationsprozesses, der es uns ermöglichen wird,unsere Ziele zu erreichen, zusammen mit der Neudefinition unseresProdukts und der Optimierung des Vertriebsnetzes, wo wir auch schonFortschritte gemacht haben", so Guillem Gallego, Chief MarketingOfficer.Wir sind nicht nur die erste Marke der Welt, die ihr Logodauerhaft umkehrt, sondern machen auch unsere Absichten sehrdeutlich: Wir wollen mehr wir selbst sein denn je zuvor. Es ist eineHommage an den rebellischen, bahnbrechenden und frischen Geist, derdie Filmemacherin Isabel Coixet 1984 dazu inspirierte, uns den NamenDesigual zu geben, weil wir "nicht dasselbe" machten wie alleanderen. Ein (Umkehr-) Schritt, der uns der Erfüllung unseres Traumeswieder näher bringt: in einer Welt zu leben, in der jeder er selbstsein kann, indem er seine angeborene Kreativität als Werkzeugeinsetzt.Die Herausforderung: Alles zu ändern, damit wir immer wieder wirselbst sein können und die Verbraucher auch sie selbst sein können."Bei Desigual setzen wir auf ein zielorientiertes Geschäftsmodell.Die Leute entscheiden sich für eine Marke und entwickeln eineVorliebe für sie, wenn sie eine Daseinsberechtigung hat und eineGeschichte dahintersteht. Unsere Geschichte weckt die Kreativität,die wir alle in uns haben. Deshalb erschaffen wir Produkte, die esuns ermöglichen, während der gesamten Dauer der Beziehung mit dieserMarke ein personalisiertes Einkaufserlebnis zu bieten", sagt GuillemGallego, Chief Marketing Officer.Um dies zu erreichen und nicht nur mit unseren Verbrauchern inKontakt zu treten, sondern auch um neue Generationen zu erreichen,haben wir unter der Leitung von Guillem Gallego, Chief MarketingOfficer, ein mutiges 365-Projekt umgesetzt, das unser Image verändernsoll. Dieses Projekt, das voraussichtlich 2021 abgeschlossen wird unddie Arbeit von mehr als 3.700 Menschen beinhaltet, beginnt heute mitder Änderung des Logos sowie Veränderungen in der Kommunikation undauf den digitalen Plattformen, einschließlich desigual.com(http://desigual.com/), die zu Salesforce migriert wurden und auchein neues Aussehen haben und sich anders anfühlen."Ein weiteres Ziel dieses Imagewandels ist es, wieder mit unserenVerbrauchern in Kontakt zu treten und ein jüngeres Publikum zuerreichen. Dies führt zu einem tieferen Wissen über die Bedürfnisseder Menschen, mehr Personalisierung und einer besseren Erfahrungwährend der gesamten Beziehung zur Marke und beim Einkauf", sagtGuillem Gallego, Chief Marketing Officer.Desigual - "die Show": eine Reise in eine Vergangenheit vollerZukunftMit dem Ziel, das neue Image und die neue SS20-Kollektion el Lovezu präsentieren, haben wir uns dafür entschieden, ein ganz anderesErlebnis zu bieten, bei dem die Beziehung nicht mit uns, sondern mitdem Publikum selbst beginnt.Also spazierten die 1200 Zuschauer 25 Minuten lang beiSonnenuntergang barfuß im Sand herum und genopssen eine kreativeSuco-Session unter der Leitung des südafrikanischen Künstlers Jamie.Suco bringt Tanz, Fitness, Yoga und Mindfulness zusammen und gab demPublikum die perfekte Gelegenheit, sich mit sich selbst und denWerten der Marke zu verbinden, bevor sie für die Show Platz nahmen.Die Vorstellung, die auf Licht, Musik und Spezialeffekten desChoreografen Fidel Buika basierte, führte uns zurück zu unserenUrsprüngen mit unserem ersten Logo, "the Humanos", das 1986 vomIllustrator Peret geschaffen und auf der Bühne wieder zum Lebenerweckt wurde.Als nächstes wurde mit den Akkorden von "Relax" die legendäreJeansjacke "the Icon" vorgestellt, die aus alten Denimstückenerstellt wurde und den Beginn von Desigual kennzeichnete. 35 Jahrespäter wurde sie von anderen Künstlern, Okuda und dem spanischenSchauspieler Jordi Mollá neu interpretiert, die alle damitüberraschten, dass sie selbst auf dem Laufsteg erschienen, um einelustige und zeitlose Verbindung zwischen unserer Vergangenheit undunserer Zukunft herzustellen.Eine Zukunft, die mit einer spektakulären 3D-Animation zurÄnderung des Logos begann, die mit afrikanischen Rhythmen umrahmt warund uns direkt ins Herz der neuen Kollektion führte. Mehr als 60Models und Tänzer traten auf, kreisten, sprangen, schrien und nahmenvoller Begeisterung die Teilnehmer mit speziell von der StylistinMónica Zafra kreierten Outfits und dem lebhaften Soundtrack vonLowkeyMoves auf eine Reise an Orte wie Hawaii, Indien und Ibiza mit."Es ist eine sehr vielfältige und reiche Sammlung. Sie ist vollvon zeitgenössischen Geschichten. Geschichten, die erzählt werdenmussten!" so Mónica Zafra, Stylistin bei Desigual.Viele Künstler betraten die Bühne, die dank der Kapselkollektiondes Multitalents Miranda Makaroff, der lustigen Designs der jungenRubén Zamora-Vargas und Giulia Venier und der exquisitenMise-en-scène des französischen Meisters Monsieur Christian Lacroixmit Farbe und Feminität überflutet war.Ein Auftritt des aufstrebenden Stars der spanischen R&B-Szene,Aleesha, sorgte für ein passendes großes Finale. Neben "MyselfAgain", einem vom Produzenten Alizzz speziell für Desigualgeschriebenen Track, präsentierte Aleesha ein Mixtape ihresDebütalbums 19:19 und brachte mit ihrer neuesten Single "Peligrosa"alle auf die Beine, bevor sie die Bühne für die letzte Runde freigab.el LOVE SS20 - eine Absichtserklärung in Form einer SammlungMit el Love SS20 machen wir einen Schritt nach vorne in SachenQualität, Innovation, Nachhaltigkeit und Vielfalt. EineAbsichtserklärung zur Zukunft unserer Kollektionen und zur Art undWeise, wie wir Design wahrnehmen: bunt, universell, zeitgenössisch,originell und respektvoll.Die Kollektion erkundet auf innovative Weise die wichtigstenEckpfeiler unseres Stils (Kunst, Patchwork und Boho-Stil), um eineurbane, vielseitige und frische Vision unserer Essenz zupräsentieren, die mit dem neuen Markenimage verbunden ist."11 % der Kollektion besteht aus nachhaltigen Stoffen und unserZiel ist es, diesen Prozentsatz mit jeder kommenden Saison weiter zuerhöhen", sagte Product Director Clara Delmuns und bekräftigte dasEngagement, das sowohl die Struktur als auch die Denkweise desUnternehmens verändert hat."el LOVE" spricht von der Liebe zu unserer eigenen Identität.Darüber, uns ohne Angst anderen hinzugeben. Uns miteinander zuverbinden. Die beste Version von uns selbst zu sein, und zurespektieren und zu lieben, was uns umgibt." Das Ergebnis ist einemediterrane Kollektion vermischt mit einer Fülle hawaiianischer,indischer, tropischer und afrikanischer Einflüsse, die neue,entspannte und urbane Silhouetten erkunden und gleichzeitig einfrisches und verjüngtes Desigual vermitteln - nicht nur für unsereStammkunden, sondern auch für neue Generationen. Um dies zu erreichenund unsere Botschaft der Vielfalt zu verewigen, werden wir im Rahmenvon el LOVE auch mit Gastkünstlern über die neueExperimentierplattform Desigual inBETA zusammenarbeiten, wo wir dieKapseln genießen können, die mit Miranda Makaroff, Monsieur Lacroixund den Sonderausgaben von the Icon von Jordi Mollá und Okudaerstellt wurden.Über DesigualDesigual ist eine internationale Modemarke, die 1984 in Barcelonagegründet wurde. Sie ist berühmt für die Individualität und deneinzigartigen Charakter ihrer Kreationen, die darauf abzielen,Tausenden von Menschen, die das beste Abbild von sich selbstausdrücken wollen, Positivität und Authentizität zu bringen.Das Unternehmen beschäftigt zurzeit über 3.700 Mitarbeiter und istin fast 100 Ländern über 13 Vertriebskanäle, über 500 Markengeschäfteund in sechs Produktkategorien vertreten: Damen, Herren, Kinder,Zubehör, Schuhe und Sport.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/903196/Desigual_headquarters.jpgPressekontakt:Alex Barrau+34-690612396a.barrau@desigual.comOriginal-Content von: Desigual, übermittelt durch news aktuell