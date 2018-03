Designierte Familienministerin Franziska Giffey will Kinderarmut ins Visier nehmen

Bonn/ Berlin (ots) - Die designierte BundesfamilienministerinFranziska Giffey, SPD, will sich mit ihrer Politik besonders umFamilien in sozialen Notlagen kümmern. Im Interview mit demFernsehsender phoenix sagte Giffey am Mittwoch: "Es gibt vieleNeuköllns in Deutschland, viele Situationen, die ähnlich sind. Es istwichtig, dass die große Politik die Sorgen und Nöte der Menschen vorOrt nicht vergisst." Giffey war zuvor zwei Jahre langBezirksbürgermeisterin von Berlin-Neukölln.Eines ihrer wichtigsten Ziele sehe sie darin, sich "um Städte undGemeinden zu kümmern, in denen Kinderarmut besonders groß ist. Dasswir in die schwierigsten Kieze gehen, dass wir dort ansetzen undschauen, wie wir bildungsferne Schichten, Menschen in schwierigenLagen da herausbringen."Als Bezirksbürgermeisterin von Neukölln galt Franziska Giffey alsdurchsetzungsstark und hatte sich mit ihrer pragmatischen Politikhohes Ansehen erworben. "Ich hoffe, wir schaffen es auch aufBundesebene zu sagen, was ich in Neukölln immer wieder gesagt habe:Wichtig ist nicht, woher du kommst, sondern wer du sein willst",sagte Giffey. Menschen unterschiedlicher Herkunft müssten befähigtwerden, "hier ein gutes und selbstbestimmtes Leben führen zu können,auf der Basis unseres Grundgesetzes."Giffey ist neben Bundeskanzlerin Angela Merkel die einzigeostdeutsche Politikerin im Kabinett.http://ots.de/9x4HtePressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell