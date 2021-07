Designer Parfums präsentiert die F1® Fragrances Race Collection während des actionreichen Formel 1® Pirelli British Grand Prix(TM)

London (ots/PRNewswire) - F1® Fragrances -Botschafter Freddie Hunt wird Zeuge eines aufregenden Kampfes in SilverstoneEs war ein Wochenende voller Aufregung und Premieren, die Welt blickte auf die Formel 1® und Silverstone, wo die Fans in voller Stärke mit einer Rekordzahl von über 140.000 Zuschauern zurückkehrten. Das Debüt des neuen F1®-Sprint Rennens erwies sich als Erfolg und Freddie Hunt, Sohn der Formel-1-Legende und Formel-1®-Weltmeister von 1976 James Hunt, schloss sich mit F1® Fragrances zusammen, um die neue Race Collection zu präsentieren.Hunt, selbst Rennfahrer, erlebte den erbitterten Kampf zwischen den Titelanwärtern Lewis Hamilton und Max Verstappen hautnah im prestigeträchtigen Paddock Club der Formel 1, wo er eine Reihe von VIPs und Prominenten am neuen F1 ® Fragrances -Stand begrüßte, um die neuesten Düfte der Race Collection zu entdecken und zu erleben."Es war ein fantastisches Grand-Prix-Wochenende; ich genieße es sehr, der neue Botschafter der Official F1® Fragrances zu sein. Die Flaschen sehen toll aus und ich mag die Düfte sehr! Die F1 ® Fragrances Race Collection enthält fünf verschiedene Düfte, die jeweils von einem bestimmten Moment in einem F1 ® Rennen erzählen", so Hunt, "mein Favorit, Carbon Reign, der die Siegesfeier auf dem Podium einängt - der schönste Moment eines Rennwochenendes!"Besonders genoss er die Siegesfeier des neuen Sprintrennens am Samstag, das zum ersten Mal seit den 80er Jahren wieder den Siegerlorbeer brachte: "Das ist brillant. Es erinnert mich an meinen Vater - diese ikonischen Fotos, aufgenommen von den Top-Magazinen dieser Zeit - wie er hier in Silverstone seinen Sieg feiert, den großen Lorbeer um die Brust, eine Champagnerflasche und die Trophäe hoch in der Luft", sagte Hunt, "sein unglaubliches Lächeln zeigt dieses Siegergefühl - als ob man gerade die Welt erobert hätte!""Auch wenn ich noch ein kleines Kind war, erinnere ich mich an Murray und vor allem an seine Stimme. Ich mochte ihn wirklich - er und Papa stritten sich oft um das gleiche Mikrofon, aber sie waren auch wirklich gute Freunde!"Weiter erklärte er: "Ich habe es wirklich genossen, viele tolle Leute zu treffen, mit Ghetts (britischer Rapper) und Ellie Bamber (Schauspielerin, BBC1, The Serpent) zu plaudern und mit Rahi Chadda (Model, Influencer und Beauty-Unternehmer) sowie mit den Paddock Club DJs Andy Purnell und Martin 2Smoove über Parfüm zu sprechen, war eine neue und interessante Erfahrung für mich."Mit den Hollywood-Superstars Tom Cruise, Harrison Ford und Michael Douglas als Gäste verschiedener Formel-1-Teams erwies sich der Große Preis von Großbritannien einmal mehr als starbesetztes Event wo sich Olympia-Legende Mo Farrah, Magier Dynamo, Radfahrer Andoni Azkarate, Everton-Star James Rodriguez, Chelsea-Torhüter Kepa Arrizabalaga, Tennis-Wunderkind Emma Raducanu, die Arsenal-Spieler Pierre-Emerick Aubameyang und Alex Lacazette, "Harry Potter"-Darsteller Hero Fiennes Tiffin und Rapper AJ Tracey die Hände schüttelten.Tausende von Fans hatten die Möglichkeit, die F1 ® Fragrances Race Collection beim Pop-up-Dufterlebnis in der F1® Fan Zone hautnah zu erleben.Dilesh Mehta, Chairman und CEO von Designer Parfums, sagte: "Wir freuen uns sehr, dass die F1-Fans die Düfte in Silverstone so gut angenommen haben. Einige der Düfte waren während des Wochenendes für ein paar Stunden ausverkauft und wir hatten so ein tolles Feedback von allen, die uns besucht haben. Wir freuen uns darauf, die F1-Düfte zu allen Rennen auf der ganzen Welt zu bringen, um allen Formel-1-Enthusiasten die F1-Duftreise zu bieten."Basierend auf der Aerodynamik des Chassis eines F1-Wagens wurden die raffinierten Flaschen, die von Ross Lovegrove entworfen, und sind in fünf eleganten und doch sportlichen Farben erhältlich, wobei jede Flasche von einem Ständer begleitet wird, der sichtbar von F1-Reifen inspiriert ist. Jeder Duft fängt den Nervenkitzel und die Herausforderungen eines hochenergetischen F1-Rennens auf seine eigene authentische Art und Weise ein.Entdecken Sie die F1 Race CollectionPrecious Mettle, Turn 1, Overtake 320, Neeeum White und Carbon Reign: Entdecken Sie die fünf EDT-Düfte, die jeweils in einem aerodynamischen 75-ml-Flakon untergebracht sind, zu einem Preis von 69 EURDer Verkauf erfolgt über f1fragrances.comzunächst in Großbritannien und Europa, gefolgt von einem weltweiten Vertrieb. In DeutschlandistF1 Fragrancesab sofortbei DouglasOnline, Flaconi, Parfumdreams sowie in ausgewählten Fachparfümerien erhältlichDie Einführung der F1® Fragrances Race Collection vervollständigt das Rennteam von F1® Fragrances, zu dem auch die exklusive, luxuriöse F1® Collector's Editions und die Haute Parfümerie F1® Fragrances Engineered Collection gehören.