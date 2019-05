Designer Parfums kündigt Lizenz mit Formula 1® für die Duftkategorie an

Das Ziel ist es, die Spannung, Leidenschaft, Technologie undDynamik der Formula 1® in die Welt der Düfte zu bringenLondon (ots/PRNewswire) - Designer Parfums kündigt heute einAbkommen an, das sein wachsendes Lifestyle- und Prominentenportfolioerweitert.Formula 1® und Designer Parfums haben heute bekannt gegeben, dasssie ein Lizenzabkommen unterzeichnet haben, mit dem Designer Parfumsder erste offizielle Parfümpartner der Formula 1® wird.Die Nachricht folgt auf die Ankündigung vom vergangenen Monat,dass die CAA-GBG Global Brand Management Group, das weltweit führendeMarkenmanagementunternehmen und eine Tochtergesellschaft der GlobalBrands Group, eine Partnerschaft mit Formula 1® eingegangen ist, umihr globales Publikum zu vergrößern und das Fan-Erlebnis insgesamt zuverbessern.Designer Parfums freut sich darauf, die eindrucksvolle Geschichteder Formula 1® durch Parfüms zu erzählen und plant, das Vermächtnis,die Prinzipien und die fortschrittlichen Technologien des Sports zunutzen, um die Reichweite zu vergrößern und sicherzustellen, dassFans auf der ganzen Welt eine weitere Möglichkeit haben, sich mitdieser innovativen Marke zu engagieren.Dilesh Mehta, Chairman und CEO von Designer Parfums: "Wir fühlenuns geehrt, dass die Formel 1 unserer Fähigkeit vertraut, dieseerstaunliche globale Sport- und Unterhaltungsmarke mit mehr als 500Millionen Fans auf der ganzen Welt in ein aufregendes und innovativesDuftprodukt umzusetzen. Unser Ziel ist es, eine Duftmarkeherzustellen, die sowohl einen höchst legitimen Zugang zur Parfümweltals auch die Kernwerte der Formel 1 vereint."Mehta fuhr fort: "Wir arbeiten sehr hart daran, dies andersanzugehen, und sind bereit, Risiken einzugehen, also genau wie beimSport. Das beginnt mit der Art und Weise, wie wir die erstaunlichstenDüfte entwickeln, über das Konzept und die Arten der Vermarktung, vonder Flasche bis zur Verpackung. Wir wollen sicherstellen, dass Fansund Verbraucher sich stark mit dem, wofür Formula 1® steht, verbundenfühlen. Wir haben daher den visionären Designer Ross Lovegrove damitbeauftragt, uns dabei zu helfen, dieses Thema ästhetisch umzusetzenund ein Design zu liefern, das Technologie, neue Materialien und einebahnbrechende Verpackung vereint."Informationen zu Designer ParfumsDesigner Parfums hat in seinem Portfolio in den Bereichen Mode,Lifestyle und Prominenz ein starkes Sortiment an Prestige- undMassendüften und Beauty-Produkten. Egal ob es um die Schaffung einerMarke von Anfang an geht oder um den Erwerb der Lizenz einerbestehenden Marke: die Kombination aus innovativen Marketinglösungen,die Schnelligkeit der Markteinführung, die Flexibilität,Herausforderungen anzunehmen und Partner zu gewinnen, sind seit jeherdie Grundlage für ihren globalen Erfolg.Das derzeitige Portfolio ist in mehr als 80 Ländern erhältlich unddeckt ein breites Spektrum an Klassikern mit Geschichte nebenDesigner- und Prominenten-Duftmarken wie Jennifer Lopez, NaomiCampbell, Ariana Grande, Ghost, Aigner Parfums, Porsche Design,Scherrer, Cerutti 1881, Playboy und jetzt auch Formula 1® ab.Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.designerparfums.com oder per E-Mail ancontacts@designerparfums.com (https://prndl2-irisxe1.prnewswire.local/ewebeditor/contacts@designerparfums.com).Logo -https://mma.prnewswire.com/media/885344/Designer_Parfums_Logo.jpgPressekontakt:Parag Vidyarthiparag@designerparfums.com+44 (0)1923 204453Original-Content von: Designer Parfums, übermittelt durch news aktuell