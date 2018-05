Designer Parfums erweitert sein attraktives Parfüm-Sortiment um die weltweit erfolgreiche Marke Cerruti 1881

London (ots/PRNewswire) -Dilesh Mehta, Chairman und CEO von Designer Parfums UK, gab heutebekannt, dass sein Unternehmen ab sofort die Marke Cerruti 1881 unterLizenz vertreibt und damit sein Sortiment der Premium-Parfumserweitert.Dilesh Mehta sagt: "Wir freuen uns, Cerruti 1881 in dieParfüm-Kollektion von Designer Parfums aufzunehmen. Die Marke Cerruti1881 wurde 1967 von Nino Cerruti in Paris gegründet und ist auf derganzen Welt für hochwertige Produkte in den Bereichen Mode,Accessoires und Parfums bekannt. Wir wollen auf dieser edlenTradition aufbauen und die Marke für zukünftiges Wachstumweiterentwickeln."Laurent Grosgogeat, Executive Vice President von Cerruti 1881,sagt: "Cerruti-Düfte waren schon seit jeher eine bedeutendeProduktkategorie für Nino Cerruti, die in den vergangenen 40 Jahrenunglaublich erfolgreiche Parfüms hervorgebracht hat. Wir freuen unsauf die Zusammenarbeit mit Designer Parfums, um an die bedeutendeTradition von Cerruti als führende Lifestyle-Marke anzuknüpfen."Über Cerruti 1881Die Brüder Cerruti gründeten 1881 im italienischen Biella das HausCerruti, wo neben luxuriösen Textilien die beste Wolle produziertwurde. Die Cerrutis wurden im ganzen Land für ihre Handwerkskunstbekannt. Im Alter von 20 Jahren übernahm Nino Cerruti in den1950er-Jahren die Geschäfte. 1967 gründete er Cerruti 1881 mitdurchschlagendem Erfolg im Bereich der Konfektionsware für Männer.Die Marke betreibt heute weltweit um die 100 Geschäfte inEigenverantwortung und befindet sich im Sortiment führenderEinzelhändler rund um den Globus.Cerruti kann auf eine lange Tradition in der globalenParfümbranche zurückblicken. Der erste Cerruti-Duft wurde 1978lanciert. Seitdem hat die Marke zahlreiche erfolgreiche Parfüms fürMänner und Frauen kreiert, insbesondere das 1881-Sortiment.Seit April 2011 gehört Cerruti 1881 zur Hongkonger Trinity LimitedGroup, die sich auf hochwertige Prêt-à-Porter-Kollektionen für Männerspezialisiert hat. Im Oktober 2015 wurde Jason Basmajian zum ChiefCreative Officer ernannt. Seine Vision des Cerruti Man ist eineleganter Mann unserer Zeit, dem Stil wichtiger ist als Trends. 2017feierte die Marke Cerruti ihr fünfzigjähriges Bestehen.Über Designer ParfumsDesigner Parfums besitzt ein attraktives Sortiment anPremium-Parfums und Beauty-Produkten, die entweder überhundertprozentige Tochtergesellschaften oder unter Lizenz vertriebenwerden. Egal, ob eine Marke von Grund auf neu entwickelt oder unterLizenz erworben wird - die Kombination aus innovativenMarketinglösungen und operativer Spitzenleistung wurde durchweltweite Erfolge belohnt. Das derzeitige Portfolio ist in mehr als80 Ländern erhältlich und deckt ein breites Spektrum an Klassikernmit einer langen Tradition neben Parfum-Marken von Designern undProminenten wie Jean Patou, Aigner Parfums, Ghost, Jean-LouisScherrer und jetzt auch Cerruti ab. Designer Parfums bedient mitseiner Expertise wichtige Parfummärkte einschließlich Europa, USA,Asien und den Nahen Osten.http://www.designerparfums.comPressekontakt:Weitere Informationen erhalten Sie von Dilesh Mehta unterdilesh@designerparfums.com (+44-(0)-1923-204450).Original-Content von: SA Designer Parfums Ltd, übermittelt durch news aktuell