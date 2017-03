Designbadezimmer-Hersteller Teuco präsentiert neue Dampfdusche Stile und Whirlpoolwanne Seaside Luce auf der ISH in Frankfurt vom 14. bis 18. März 2017. Wellness & Gesundheit stehen im Mittelpunkt! (FOTO)

Frankfurt/ Montelupone (ots) -Made in Italy! Teuco, der Hersteller von exklusiven Designbädern,präsentiert auf der ISH in Frankfurt (14. bis 18. März) dieProduktneuheiten für das Jahr 2017: die Dampfdusche Stile sowie dieneue Whirlpoolwanne Seaside Luce. Bei beiden Modellen steht derWellness- und Gesundheitsgedanke im Mittelpunkt. Beide Modelle sindfür den Wohnbereich konzipiert.Eine Dusche mit Stil. Die Dampfdusche Stile gibt es in sechsverschieden Größen, als Ecken- und Nischenversion sowie mit dreiunterschiedlichen Glasvarianten - von modern bis klassisch. Damit istStile die perfekte Lösung, die auch in kleine Badezimmer passt undDank der individuellen Gestaltungsmöglichkeiten sich jedem Umfeldanpasst. Stile gibt es auch ohne die Dampfbad-Technologie als reineDuschkabine. Eine weitere Besonderheit: Die Dampfbad-Technologie istim Sitzhocker verbaut und stört nicht die ruhige Optik und das klareDesign der Duschkabine. Entworfen wurde Stile von Gabriele Rosa (35)- der Designer aus Rom beteiligte sich am von Teuco ausgerufenenDesign-Wettbewerb in 2016. Stile ist ab März 2017 erhältlich,Basisversion ab 2.480 Euro, Dampfbadversion ab 3.680 Euro.Wellness pur! Die Whirlpoolwanne Seaside Luce ist das neuesteMitglied der mit dem Interior Innovation Award 2013 und Design AwardIF 2014 ausgezeichneten Seaside-Reihe. Im Mittelpunkt steht - wie esder Name schon verrät - das Licht. So sind die aus Duralight®gestalteten Wannenschürzen hinterleuchtet und mit wahlweise zweiunterschiedlichen Dekors (Cosmo und Wave) versehen. Außen ist dieWanne von einem Umgebungslicht eingerahmt und in der Wanne sorgt derbeleuchtete Wasserfall für eine angenehme Atmosphäre. Optional rundetdie Farblicht-Funktion Cromoexperience das Badeerlebnis ab: Dieschmalen Hydromassage-Schlitze werden hier in acht Farbtönenmodulierbar hinterleuchtet. Verfügbar ist die Seaside Luce alsWhirlpoolwanne und auch nur als Badewanne in 180 cm x 180 cm, kleineModelle folgen im Laufe des Jahres. Die Seaside Luce gibt es in dreiVersionen: Freistehend, Halbeinbau und Einbau. Verantwortlich für dasDesign der Seaside Luce zeichnen Giovanna Talocci und Marco Pallocca.Die Seaside Luce ist ab März 2017 erhältlich, ab 8.500 Euro.Über TeucoTeuco entwickelt und produziert hochwertige Badewannen,multifunktionale Duschkabinen und Whirlpools bis hin zu komplettenBadezimmerlösungen für Wohnen, Hotellerie und Gewerbe. DasUnternehmen wurde 1972 von Virgilio Guzzini gegründet, produziert inItalien und beliefert weltweit. Seit 2015 ist Teuco zu 80 Prozent inBesitz der Certina Holding AG.Über Certina HoldingCertina Holding AG ist eine solide wachsende Familienholding mitSitz in München. Sie erwirbt Unternehmen, Teile von Unternehmen undKonzernsparten, um sie unter der Prämisse von Nachhaltigkeit,Kontinuität und Innovation langfristig zu begleiten. Hierbei ist siespezialisiert auf die Sanierung von Unternehmen in Umbuchsituationen.So gehören zur Gruppe unter anderem folgende Unternehmen: GralSysteme GmbH (Entwicklung und Produktion für Badezimmerlösungen imBereich Baden und Duschen, Innenraumgestaltung mit Glas). Teuco Srl,Horn Glass Industries (Schmelzöfen und Spezialanlagen für dieFertigung von Flachglas, Containerglas und Spezialglas).Pressekontakt:Antje BurdaBurda und Fink GmbHTel: + 49 (0)89 890 64 91 11Mobil: +49 170 7779012Original-Content von: Teuco, übermittelt durch news aktuell