Design und Handwerkskunst der Spitzenklasse ab morgen in der Messe Karlsruhe / Die Highlights der EUNIQUE und LOFT vom 8. bis 10. Juni (FOTO)

Karlsruhe (ots) -Unikate und Kleinserien sowie junges und innovatives Designpräsentieren rund 350 Aussteller aus 17 Ländern auf der EUNIQUE -Messe für Designunikate und der zeitgleich stattfindenden LOFT - DasDesignkaufhaus. Vom 8. bis 10. Juni wird die Messe Karlsruhe zumTreffpunkt für Designliebhaber - von fein gearbeitetem Schmuck überindividuell geschneiderte Mode bis hin zu liebevoll gestaltetenMöbeln und Wohnaccessoires, können die Designerstücke direkt beimGestalter erworben werden. Die Sonderschau "Just Plastics...newuses", die Ausstellung des Internationalen Partners "Design Nation"aus Großbritannien, das Art Aurea Forum und die Fashionshows, beidenen ausgewählte Designer ihre Mode, Taschen und Accessoires auf demLaufsteg präsentieren, sind die Highlights der diesjährigen EUNIQUE.Mit der Sonderausstellung "New Housing" findet auf der LOFT daserstes Tiny House Festival Deutschlands statt.Die Messen EUNIQUE - Messe für Designunikate und die LOFT - DasDesignkaufhaus sind von Freitag, 8. Juni, bis Sonntag, 10. Juni 2018,von 11 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt gilt für beide Messen.Neu: Art Aurea Forum - Meisterwerke der angewandten KunstAuf der erstmals stattfindenden Sonderausstellung präsentiert ArtAurea Meisterwerke der angewandten Kunst von 15 ausgewähltenKünstlern und Designern. Die Beteiligten vertreten die große Vielfaltder Internet-Plattform Art Aurea in den Bereichen Interior, Gefäß undObjekt sowie Schmuck und Textiles. Gezeigt werden künstlerischeUnikate der Spitzenklasse bis hin zu exzellentem Design ausauthentischen Werkstätten. Alle Gestalter und Künstler wurden mitzahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet. Ihre Werke habennicht selten einen eigenen Stil geprägt. Die Hochwertigkeit dergezeigten Objekte harmoniert mit den Designunikaten derEUNIQUE-Aussteller, die hohe Qualitätsansprüche an ihre Arbeitenerfüllen müssen, um auf der Messe ausstellen zu dürfen.Stilvolle Unikate treffen auf moderne TechnologieDass sich die klassische Handwerkskunst immer weiterentwickelt,können Besucher am Stand der Staatlichen Hochschule für GestaltungKarlsruhe erleben. Ein zwei Meter langer 3D-Keramik-Druckerproduziert Designobjekte, die eine Verbindung schlagen zwischentraditionellen handwerklichen Prozessen und Techniken des 21.Jahrhunderts. Der 3D-Drucker wurde von einem Diplomanden derStaatlichen Hochschule für Gestaltung in Kooperation mit derMajolika, Karlsruhes traditionsreiche Porzellanmanufaktur, sowie derTechnischen Hochschule entwickelt. Die Majolika bietet ihren Kundendurch das neue 3D-Druckverfahren selbst konfigurierte Produkte inindividueller Serienfertigung an, die ein Pendant zur hochpreisigenKeramikkunst darstellen. Die im 3D-Keramikdrucker hergestelltenDesignobjekte können die Besucher direkt am Stand erwerben. Dasbritische Designnetzwerk "Design Nation" ist internationaler Partnerder EUNIQUE 2018. "Design Nation" vernetzt und fördert erfolgreicheDesigner und Handwerkskünstler aus Großbritannien. Die Sonderschaumit dem Titel "Design Nation: Head, Hand & Heart - celebratingBritish craft and design" zeigt das breite Spektrum britischenDesigns. Auch Designer und Gestalter aus Karlsruhes PartnerstadtNottingham beteiligen sich an der Sonderschau.Nach den erfolgreichen Sonderschauen der vergangenen Jahre, diesich unter anderem Werkstoffen wie Papier, Holz oder Leder widmeten,zeigt die diesjährige Sonderschau mit dem Titel "Just Plastics... newuses", welche gestalterischen Möglichkeiten Kunststoff bietet. Eswird ein breites Spektrum von freien Arbeiten bis hin zu funktionalenProdukten präsentiert, zum Beispiel Regenmäntel, Brillen oderTaschen. Kuratiert wird die Sonderschau von Andrea Basse. DieDiplom-Designerin lebt in Hannover und realisiert freiberuflichProjekte für den Bereich angewandte Kunst und Design.LOFT: Junges Design für Trendsetter und IndividualistenZeitgleich zur EUNIQUE findet die LOFT - Das Designkaufhaus in derMesse Karlsruhe statt. Auf der LOFT werden Produkte aus den BereichenMöbel, Wohnaccessoires, Mode und Schmuck präsentiert. Die Messe istein Treffpunkt für Design-Professionals, Labels, Newcomer undHochschulen. Gerade der direkte Kontakt zu den inspirierendenGeschichten und Persönlichkeiten der Designer ist es, der den Besuchder LOFT zu einem Erlebnis macht. Die LOFT ist dafür bekannt, dasssie nicht nur eine ganze Reihe von innovativen Designs präsentiert,sondern auch mit Events für eine ausgelassene Stimmung sorgt. Nebenmehreren Foodtrucks und einer Cocktailbar laden auch Lounges zu einerentspannten Shopping-Pause auf der Design-Messe ein.Neu: New Housing - Tiny House FestivalAuf Deutschlands erstem Tiny House Festival präsentieren zehnHersteller unterschiedliche Tiny Houses. Besucher haben dieMöglichkeit sich rund um das Wohnen und Leben in einem Tiny House zuinformieren und sich direkt bei den Herstellern beraten zu lassen.Zur Ausstellungsfläche im Freigelände der Messe gehört dasangrenzende Tiny House Forum. Täglich finden hier Vorträge rund umdie mobilen Häuser statt. Tiny House-Experte und Entwickler der100-Euro-Wohnung, Van Bo Le Mentzel, hält am Freitag einen Vortragzum Thema "Migrantische Nachbarschaften" und erörtert die Frage, wieTiny Häuser das soziale Miteinander zu neuem Leben erwecken können.Brendan Thome, der sich auf die Herstellung von Tiny Houses nachIngenieursart spezialisiert hat, hält täglich einen Vortrag, in demer über neueste energietechnische und bauliche Entwicklungen in derTiny House-Szene informiert. Weitere Vorträge halten Lisa M. Koßmann,die ihr Tiny House selbst gebaut hat, zum Thema "Minimalismus -weniger ist mehr" sowie Hans Peter Brunner von Black Forest TinyHouse zu Bauschritten eines Tiny Houses.Der Markt für Tiny Houses wächst momentan sehr stark. Inzwischengibt es deutschlandweit circa 25 Anbieter, die Tiny Houses gewerblichbauen. 