Design des niederländischen Pavillons für die Dubai EXPO 2020 vorgestellt (FOTO)

Dubai (ots) -Das niederländische Aussenministerium, die Netherlands EnterpriseAgency und das niederländische Dubai-Konsortium haben gestern denSiegerentwurf für den niederländischen Pavillon präsentiert. DerPavillon ist als geschlossenes Klimasystem konzipiert, das denprivaten und geschäftlichen Besuchern ein intensives sensorischesErlebnis ermöglicht. Die Niederlande werden auf der Dubai EXPO 2020mit einem herausragenden Pavillon vertreten sein, der nicht alsGebäude im herkömmlichen Sinne bezeichnet werden kann. Er istvielmehr ein temporäres Klimasystem, das aus lokalen Materialienkonstruiert wurde.DesignDer niederländische Pavillon ist die Verkörperung des von denNiederlanden gewählten Themas "Einheit von Wasser, Energie undNahrung". Er zeigt die einzigartige Verbindung, die dieses Landzwischen nachhaltiger Energie, Wasserwirtschaft, Landwirtschaft undKreislaufwirtschaft so herausragend schafft. Im Inneren des Pavillonswartet auf die Besucher eine Vielfalt an Sinneseindrücken, die ihnendie niederländischen Kenntnisse und Fertigkeiten im Bereich derinnovativen Wasser-, Energie- und Lebensmittelgewinnung näher bringt.Das Konzept eines geschlossenen Klimakreislaufs lässt die Besucher ineine Welt voller Stille, Wärme, Kälte, Licht, Dunkelheit,Landwirtschaft und Wasser eintauchen und natürliche Wege zurKlimaregulierung entdecken. Im trockenen Wüstenklima Dubais erzeugendie Niederlande damit ein temporäres Biotop.Markante Kombination aus Robustheit und RaffinesseDer Pavillon wird mit Materialien und in einer Weise gebaut, diedas Verständnis des Kreislaufkonzepts unterstützen. Um denTransportaufwand zu minimieren, wird der gesamte Pavillon mit lokalenBaumaterialien errichtet. Alle Materialien werden nach Abschluss derMesse entweder zurückgegeben oder recycelt, eine Strategie, die denökologischen Fussabdruck des Pavillons so gering wie möglich hält.Der Pavillon greift den internationalen und besonders in derGolfregion stark ausgeprägten Ruf der Niederlande für hervorragendeLeistungen im Tiefbau auf und unterstreicht ihn durch seinentemporären Charakter. Als Kontrast zu den bautechnischen Aspektenseines Äusseren sorgt das Innere des Pavillons für ein schillerndesElement aus Licht, Taktilität und Raffinesse. Inspiriert wird esdabei sowohl von dem typischen Rhythmus der niederländischenLandschaft als auch von geometrischen Mustern und Elementen aus derarabischen Kultur.TreffpunktDer niederländische Pavillon (3.727 m²) befindet sich im Bereich"Sustainability" (Nachhaltigkeit) und bildet den Höhepunkt dermehrjährigen Kampagne der Niederlande in der Golfregion, um dasniederländische Fachwissen auf den Gebieten Wasser, Energie undNahrungsmittel zu unterstreichen. Neben seiner Funktion alsRepräsentanz der Niederlande dient der Pavillon als Treffpunkt fürBesucher und Teilnehmer von Wirtschaftsunternehmen, Bildungs- undForschungseinrichtungen, Regierungen und sozialen Organisationen.KonsortiumDer niederländische Pavillon wurde vom niederländischenDubai-Konsortium entworfen, bestehend aus Expomobilia, V8 Architects,Kossmann.dejong und Witteveen+Bos. Gemeinsam verfügen sie über einenreichen Erfahrungsschatz und ein weitreichendes Netzwerk in Dubai.Der Pavillon vereint alle notwendigen Kenntnisse und Technologien inden Bereichen Pavillonbau, Architektur, interaktiveBesuchererlebnisse, Kreislauf-Technologie und nachhaltiges Bauen. Ander Entwicklung des Konzepts war eine Vielzahl innovativerniederländischer Unternehmen beteiligt, darunter Aardlab und Sign.Über die Dubai EXPO 2020Die 35. Weltausstellung findet zwischen dem 20. Oktober 2020 unddem 10. April 2021 in Dubai statt. Es ist die erste Weltausstellungim Nahen Osten. Unter dem übergeordneten Motto "Connecting Minds,creating the future" stellen 170 Länder ihre Ideen, Innovationen undTechnologien vor.Mit geschätzten 20 bis 25 Millionen Besuchern bietet die DubaiEXPO 2020 für Teilnehmer und Besucher gleichermassen eine Vielfalt anChancen und Möglichkeiten. www.dutchdubai.com und www.rijksoverheid.nl/dubaiexpo2020FaktenKunde: Aussenministerium/Netherlands Enterprise AgencyArchitekt: V8 ArchitectsPavillonbau & Generalunternehmer: Expomobilia AGInteraktive Besuchererlebnisse: Kossmann.dejongIntegrierte Dienstleistungen und Bautechnik: Witteveen+BosKreislauf- und Klimakonzept: AardlabBerater und Lieferanten: Schild (Nahrungsmittelkreislauf), Caventou(Solarenergie-Elemente), Koppert Cress (Setzlinge einzigartigerPflanzen), Felixx (Gestaltung des Äusseren), Buro Belén (Textilien)Bruttogeschossfläche: 3.727 m²Programm: Ausstellungsfläche, Auditorium, Restaurant, VIP-Lounge undShopDesign: 2018Umsetzung: 2020