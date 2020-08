Desert Gold berichtet über den Fortgang der Exploration in West-Mali

Quelle: IRW Press

Delta, British Columbia, 4. August 2020. Desert Gold Ventures Inc. („Desert Gold“ oder „das Unternehmen“) (TSX.V: DAU, FWB: QXR2, OTC: DAUGF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen das geplante Explorationsprogramm in seinem Konzessionsgebiet SMSZ in West-Mali (mit 410 km2 Grundfläche) abgeschlossen hat. Insgesamt wurden auf 3.759,5 Meter 4 Kernlöcher, 13 RC-Löcher und 34 AC-Löcher niedergebracht. Zudem wurden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung