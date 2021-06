Desert Gold: Neue, starke Gold-in-Auger- und Gold-im-Boden-Anomalien deuten auf Potenzial für Erweiterung der Goldlagerstätte Gourbassi West und eine Neuentdeckung hin; für Juni sind Folgebohrungen geplant.

Quelle: IRW Press

For Immediate Release

Delta, British Columbia, 1. Juni 2021 – Desert Gold Ventures Inc. (das „Unternehmen”) (TSX.V: DAU, FWB: QXR2, OTC: DAUGF) freut sich, neue Gold-in-Auger- und Gold-im-Boden-Explorationsziele in seinem Projekt SMSZ vorzustellen. Die unerkundeten Auger-Anomalien lagern beide unter einer flachen Lateritdeckschicht in der Nähe des Projektstandorts der regionalen Main Transcurrent Shear Zone entlang dem westlichen Teil des Konzessionsblocks.

Das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung