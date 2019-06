Desay SV präsentiert seine neusten Lösungen für intelligentes Fahren auf der CES Asia 2019

Schanghai (ots/PRNewswire) - Desay SV Automotive ("Desay SV" oder"das Unternehmen"), ein führender Anbieter für Automobilelektronik,präsentiert seine neusten Lösungen für intelligentes Fahren basierendauf Szenarien des autonomen Fahrens der Stufe 3 auf der CES Asia2019, die vom 11. bis 13. Juni stattfindet.Um den Menschen seine Technologie näherzubringen, steht imMittelpunkt des Standes von Desay SV auf der CES 2019 diePräsentation des neuesten intelligenten Innenraumsystems und desInternet of Vehicle (IoV), das in vielfältige Technologieneingebettet ist und das Menschen und Fahrzeuge über mehrereAnwendungsbereiche miteinander verbinden sollen."Wir freuen uns, unseren intelligente Innenraum der drittenGeneration auf der CES Asia 2019 vorzustellen", sagte Tan Choon Lim,Vorstandsvorsitzender von Desay SV. "Wir glauben, dass dasintelligente Innenraumsystem der Zukunft auf fahrzeuginternerElektronik, eingebunden in ursprüngliche Hardwarekonfigurationen undSoftware mit offener Architektur basiert. Wir nutzen die beispielloseChance, die der Boom der Automobil- und Internettechnologie bietet,und wollen unsere Forschung vorantreiben und die praktische Anwendungder IoV-Technologien immer wieder neu durchdenken."Desay SV simuliert fünf typischen Fahranfänger-Szenarien zurVeranschaulichung seiner vielseitigen Funktionalität und hebt so dieFähigkeit des intelligenten Fahrzeuginnenraums der dritten Generationhervor, zuverlässigere vernetzte Kontexte im Fahrzeug zu schaffen undgleichzeitig tiefere und umfassendere Reaktionen auf externeFahrsituationen zu ermöglichen.Neben dem intelligenten Innenraum wird das Geschäftsfeld IoVvorgestellt, das einen Einblick in die Informationssicherheit undNachhaltigkeit des Backend-Services von Desay SV durch die Einbindungvon IoV-Technologien, intelligentem Innenraum und intelligentemFahren bietet. Als eines der drei strategischen Geschäftsfelder desUnternehmens zeigt die Anwendung des IoV vor Ort die intuitiveInteraktion zwischen Mensch und Fahrzeug, Fahrzeug und Fahrzeug unddie Zukunft des Smart Travel im Hinblick auf Sorgfalt, Sicherheit undIoT.Auf dem Messestand von Desay SV auf der CES Asia wird mit Hilfedes Hightech-Video- und Sandbox-Darstellungsmodus die Anwendung vonV2X, die Kollisionswarnung (V2V) und automatische Fahrfunktionen wieKollisionswarnungen an Kreuzungen und automatisierte Parksysteme mitKamera, Ultraschallradar etc. simuliert."Die CES Asia 2019 bietet uns eine fantastische Gelegenheit, derWelt unsere neusten Services und Produkte vorzuführen und mit Kundenund Branchenführern in Kontakt zu treten", so Tan. "Um der Nachfrageunserer zukünftigen Kunden nach Services rund um das autonome Fahrengerecht zu werden, werden wir das Potenzial des IoV weiter auslotenund bessere Fahrerlebnisse bieten."Informationen zu Desay SV AutomotiveDesay SV (SZSE: 002920), eines der führenden Unternehmen fürAutomobilelektronik, ist ein bedeutender Akteur im Bereichintelligenter Fahrzeuginnenraum. Es bietet innovative, intelligenteund wettbewerbsfähige Elektroniklösungen und -services fürintelligentes Fahren und intelligente vernetzte Services. Desay SVhat langfristige Partnerschaften mit Volkswagen Group, Mazda, VolvoCars, FAW Group, SAIC Group, Geely Auto, Great Wall Motors, GACGroup, Chery, NIO, XPENG und vielen weiteren regionalen und globalenOEM-Kunden abgeschlossen. Desay SV hat seinen Hauptsitz in Huizhouund hat F&E-Abteilungen und Niederlassungen in Nanjing, Chengdu,Shanghai, Singapur, Europa und Japan eingerichtet.Weitere Informationen erhalten Sie unter:http://en.desaysv.com/index.phpFoto -https://mma.prnewswire.com/media/901560/DESAY_SV_AT_CES_Asia_2019.jpgPressekontakt:Ding Yuefen+86-189-3358-3945Yuefen.Ding@desay-svautomotive.comOriginal-Content von: Desay SV Automotive, übermittelt durch news aktuell