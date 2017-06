Desay SV Automotive stellt auf der CES Asia 2017 seine neueste intelligente Fahrzeugkabine vor

Schanghai (ots/PRNewswire) - Desay SV Automotive ("Desay SV" oder"das Unternehmen"), der führende Anbieter von Automobilelektronik,stellt sein erstes Konzept für intelligente Fahrzeugkabinen, das aufFahrsituationen basiert, auf der CES Asia 2017 vor. Die intelligenteFahrzeugkabine wurde mithilfe des Kanzi UI Toolkits entwickelt undverwendet einen 12,3 Zoll TFT-Doppelbildschirm alsHauptschnittstelle.Zusätzlich zur Bereitstellung von Fahrinformationen undUnterhaltungsinhalten schließt die Fahrzeugkabine die neuestenFahrassistenzfunktionen, wie vier HD-Kameras und ein 77GMillimeterwellenradar ein. Das Unternehmen bestätigt, dass seineintelligente Fahrzeugkabine vollständig entwickelt ist und dieProduktion kurzfristig aufgenommen werden wird."Das Highlight der intelligenten Fahrzeugkabine von Desay SV istdie Kombination der intelligenten Hardwarekonfiguration mit dem gutdurchdachten Design, das die Kundenerwartungen erfüllt", sagte ZhenCheng, Senior Product Manager von Desay SV. "DieMensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) stützt sich auf drei Konzepte, d.h., ein neu gestaltetes Produktdesign, das auf dem Nutzererlebnisaufbaut, Designschnittstellen-Prototypen, die auf den, inMobiltelefonen verwendeten aufbauen und dem Kunden bekannt sind, unddie Entwicklung eines Schnittstellenprinzips für sicheres Fahren."Am Ausstellungsstand von Desay SV auf der CES Asia können Besucherdie Funktionen der intelligenten Fahrzeugkabine erleben, die eine12,3 Zoll, vollständig laminierte Zentralkonsole, einrekonfigurierbares, hoch auflösendes Armaturenbrett, einenelektronischen Rückfahrspiegel und ein intelligentesFahrerassistenzsystem mit vollautomatischem Parken, Panoramaparken,Kollisionswarnung, Spurhaltewarnung und Fußgängererkennungeinschließen. Die Anwendung dieser Technologien beweist die Fähigkeitvon Desay SV, eine umfassende, intelligente Netzwerklösung zukonzipieren. Verglichen mit halbautomatischen Parksystemen, diebereits in die meisten Serienfahrzeuge eingebaut werden, kann dievollautomatische Parklösung von Desay SV das Umfeld genauer erfassenund sie besitzt einen intelligenteren Algorithmus. Sie kontrolliertdie Gangschaltung, das Lenkrad und den Parkvorgang vollautomatischmit nur einem Knopf und stellt damit garantiert einfaches Parkensicher.In den vergangenen beiden Jahren, in denen sich Desay SV sehrschnell entwickelte, hat das Unternehmen verschiedeneWin-Win-Partnerschaften in der gesamten Hochtechnologiebrancheabgeschlossen, darunter eine strategische Partnerschaft mit demInternet-Suchriesen Baidu für die Zusammenarbeit im Bereich derTechnologien für autonome Fahrzeuge, wie z. B. sehr genaue Karten undSelbstlokalisierung, Erkennung des Fahrzeugumfeldes undEntscheidungsfindung. Des Weiteren hat das Unternehmen einededizierte Computing-Plattform für Serienfahrzeuge entwickelt, umUnternehmen dabei zu helfen, den Kunden automatisches Fahren näher zubringen. Desay SV erweitert mit seinen Stärken beiautomobilzentrischen Technologien und im Vormontagemarkt dasÖkosystem von Baidu für intelligente Fahrzeuge um ein wichtigesElement."Im Zeitalter der künstlichen Intelligenz hat intelligentes Fahrenbisher unerwartetes Interesse erweckt und es bietet enorme Chancen",sagte Gao Dapeng, CEO von Desay SV. "Die Integration derAutomobilindustrie mit Internettechnologieunternehmen schafft laufendneue Möglichkeiten. Desay SV verfolgt diese Entwicklungen sehr genau;wir bewegen uns mithilfe innovativer Technologien in Richtung desallgemeinen Zugangs zu intelligentem Fahren."Über DESAY SV AutomotiveHuizhou DESAY SV Automotive Co., Ltd. ("DESAY SV") wurde 1986 inChina mit dem Zweck der Forschung, Entwicklung und Herstellung vonIn-Vehicle Infotainment-Systemen, Klimaanlagen,Informationsanzeigesystemen für Fahrer, Anzeigemodulen/systemen fürFahrzeuge, Karosseriesteuerungsmodulen und modernstenFahrerassistenzsystemen gegründet. DESAY SV hat weltweit starkePartnerschaften mit zahlreichen bekannten OEM-Kunden aufgebaut. Gemäßdem 2016 Global Automotive Electronics Market Analysis Report desMarktforschungsunternehmens HIS war DESAY SV, am Umsatz gemessen, inChinas Automobilelektronikbranche führend und lag weltweit an 26.Stelle. DESAY SV unterhält Vertriebs- und F&E-Zentren in Nanjing,Singapur, Europa und Japan.Weitere Informationen finden Sie unter:http://en.desaysv.com/index.phpPressekontakt:Zhao Yuan Zhi+86-13528043252yuanzhi.zhao@desay-svautomotive.comOriginal-Content von: Desay SV Automotive, übermittelt durch news aktuell