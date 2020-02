Regensburg (ots) - In Iowa wollten die Demokraten den Startschuss für den Anfangdes Endes der Ära Trump geben. Stattdessen gerieten die ersten Vorwahlen zueinem peinlichen Fehlstart, der es dem Präsidenten erlaubt, von seinemAmtsenthebungsverfahren abzulenken. Ginge es bloß um die 41 Delegierten, die indem wenig repräsentativen Agrarstaat im Mittleren Westen vergeben werden, könnteman das Chaos der Wahlnacht getrost vergessen. Doch die Bedeutung der "Caucuses"genannten Parteiversammlungen geht weit darüber hinaus. Sie ist symbolisch undfaktisch zugleich. Hier werden traditionell wichtige Weichen gestellt. Bei denDemokraten haben sich die Wähler in Iowa nur zwei Mal nicht für den späterenPräsidentschaftskandidaten ihrer Partei entschieden. Seit 1996 hatten sie immerden richtigen Riecher gehabt. Genau deshalb nisten sich die Kandidaten überMonate in dem Bundesstaat ein, schütteln jede Hand, die sie greifen können undwerden Experten für Schweinezucht und Sojabohnen. Für wie wichtig die KandidatenIowa halten, lässt sich an der Zahl von 2500 Wahlveranstaltungen imzurückliegenden Jahr ablesen. Allein der Milliardär Michael Bloomberg wagte esdank seines sagenhaften Reichtums, die populistischen Lockerungsübungen in demländlichen Iowa auszulassen. Er profitiert von dem Desaster, weil er nicht aufdie Spendengelder und kostenlose Medienaufmerksamkeit angewiesen ist, dieAußenseitern ohne tiefe Taschen eine Chance geben. Wie seinerzeit demErdnussfarmer Jimmy Carter aus Georgia, der mit seinem Sieg bei den Caucuses1976 praktisch aus dem Nichts in die nationalen Schlagzeilen geriet. Diesystematischen Pannen beim Erfassen der Ergebnisse aus den 1700Wahlversammlungen berauben den Sieger von Iowa genau dieser Chance. Am härtestentrifft dies Pete Buttigieg, der in seiner politischen Heimat des MittlerenWestens alles auf eine Karte gesetzt hat. Alle Indikatoren deuten darauf hin,dass der 38-jähriger Bürgermeister aus Indiana besser abschnitt, alsVizepräsident Joe Biden, mit dem er um die Führung im moderaten Lagerkonkurriert. Auch Bernie Sanders schadet es, nicht zu wissen, ob er den Wahlsiegdavongetragen hat. Er führte in den Umfragen und muss angesichts des Gegenwindsaus dem Establishment der Partei beweisen, dass er in einem eher ländlichen undkonservativen Staat gewinnen kann. Dagegen reichte es für Elizabeth Warren,unter den ersten Drei zu liegen. Die progressive Senatorin könnte sich dann alsKompromiss-Kandidatin positionieren, die sowohl für die Linken als auch dieModeraten akzeptabel wäre. Der Einzige, für den das Chaos der Wahlnacht rechtkommt, dürfte Joe Biden sein. In vielen Caucuses qualifizierte sich "Onkel Joe"nicht einmal für die zweite Runde. Es ist mehr als offenkundig, dass er nichtdie erste Wahl der Demokraten in Iowa war. Je länger es dauert, bis die Parteiden Sieger kürt, desto weniger bedeutet der Preis. Dass sich in der Wahlnachtalle irgendwie zu Gewinnern erklärten, mag verständlich sein, schadet aber derGlaubwürdigkeit der Kandidaten. Mit der Verkündigung von "Schein-Siegen" begebensie sich auf postfaktisches Terrain, das bisher Donald Trump vorbehalten war.Während der Gewinner noch gesucht wird, steht der Verlierer der Chaos-Nachtsteht schon fest: Der Status Iowas bei der Kandidatenauswahl. Einmal mehr stehtin Frage, ob der wenig repräsentative Staat bei den Präsidentschaftswahlen eineso zentrale Rolle spielen soll. Es gibt gute Gründe, die ersten Vorwahlen inStaaten wie Florida, Ohio oder North Carolina zu verlegen, die mehr das heutigeAmerika widerspiegeln.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/62544/4511388OTS: Mittelbayerische ZeitungOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell