Dermapharm soll an die Börse

Berlin (ots) - In der Pharmabranche bahnt sich ein Börsengang an:Wie APOTHEKE ADHOC berichtet, soll der Münchner Hersteller Dermapharmnach dem abgeblasenen Verkauf nun an den Kapitalmarkt gebrachtwerden.Bei Dermapharm werde jetzt ein Börsengang anvisiert, berichtetAPOTHEKE ADHOC unter Berufung auf mit der Transaktion vertrauteKreise. Mit den Vorbereitungen beauftragt ist demnach dieInvestmentbank Morgan Stanley.Auf Nachfrage erklärte Stefan Grieving, Vorstand Marketing undVertrieb: "Um sich ergebende Marktchancen bestmöglich nutzen zukönnen, sondiert das Management der Dermapharm kontinuierlichsämtliche Optionen, um die Basis für weiteres, nachhaltiges Wachstumzu legen, wobei grundsätzlich keine Optionen ausgeschlossen werden."Einige Indizien sprechen laut APOTHEKE ADHOC dafür, dass estatsächlich zu einem Börsengang kommen könnte. So muss FirmengründerWilhelm Beier seinen Konzern demnächst umfinanzieren: Genussrechteund Schuldscheindarlehen in Gesamthöhe von rund 140 Millionen Euromüssen getilgt werden.Bereits vor Monaten hat Beier begonnen, sein Imperium neu zustrukturieren. Im Sommer wurde eine neue Dachgesellschaft in Formeiner europäischen Aktiengesellschaft gegründet.Noch ist Dermapharm komplett in Familienbesitz: Der Firmenchefselbst hält 80 Prozent der Aktien, der Rest gehört seiner Frau undein kleines Paket seinem Sohn. Das knapp 10-prozentige Aktienpaket,das seit der Gründung der Berliner Fabrikantin BettinaStrohscheer-Mies gehörte, kaufte Beier bereits Anfang 2015 zurück.Vor einem Jahr hatten die Finanzinvestoren BC Partners und NordicCapital nach Medienberichten jeweils etwas mehr als eine MilliardeEuro geboten. Doch dann machte Firmengründer Wilhelm Beierüberraschend einen Rückzieher.Den vollständigen Beitrag sowie ein ausführliches Firmenporträtfinden Sie unter:http://ots.de/KfdhShttp://ots.de/NXE5FAPOTHEKE ADHOC ist der unabhängige Branchendienst für denApotheken- und Pharmamarkt. Der kostenlose Newsletter kann unterwww.apotheke-adhoc.de/newsletter abonniert werden.