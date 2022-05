Dermapharm Aktie: Q1 setzt Rekordjahr 2021 fort. Gewinne steigen schneller als Umsatz. Passt.

Dermappharm Aktie ist entfernt von den „BioNTech-Hype-Hochs“ – aber operativ liegt man auf gutem Kurs. Die Dermapharm Holding SE (ISIN: DE000A2GS5D8), ein wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln, veröffentlichte heute die Q1-Zahlen. Und nachdem bereits 2021 sowohl der Konzern-Umsatz als auch das bereinigte Konzern-EBITDA im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 neue Höchstmarken erzeilt hatten, scheint es weiter zu gehen. Wachstumstreiber waren neben der gestiegenen Nachfrage nach Präparaten zur Immunstärkung, die Produkte im Bereich der Allergologie sowie die Kooperationsvereinbarung zur Impfstoffproduktion mit BioNTech SE.

Dermapharm Aktie: Umsatz plus 9,1 %, EBITDA plus 17,9 % – passt, oder?

Man konnte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 seinen Konzernumsatz um 9,1 % auf 231,6 Mio EUR erhöhen (Vorjahreszeitraum: 212,2 Mio). Das bereinigte EBITDA wurde zugleich um 17,9 % auf 75,1 Mio EURgesteigert (Vorjahreszeitraum: 63,7 Mio). Somit verbesserte sich die bereinigte Konzern-EBITDA-Marge um 2,4 Prozentpunkte auf 32,4 %. Das unbereinigte Konzern-EBITDA betrug 71,3 Mio. €, die entsprechende Konzern-EBITDA-Marge lag bei 30,8 %.

„Die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2022 verlief planmäßig, obwohl sich die Rahmenbedingungen seit Beginn des Geschäftsjahres 2022 deutlich verschärft haben. So führte der Krieg in der Ukraine und die Lockdowns in China zu fragilen Lieferketten und Preiserhöhungen. Dennoch ist es uns aufgrund unserer tiefen Wertschöpfungskette, des breit diversifizierten Produktportfolios und einer hohen Effizienz bei Einkauf, Produktion und Vertrieb gelungen, weiteres Wachstum zu generieren und unsere permanente Lieferfähigkeit aufrecht zu erhalten. Die wesentlichen Wachstumsimpulse im Auftaktquartal resultierten sowohl aus unserem Bestandsportfolio als auch aus der Kooperation mit BioNTech SE“, so Dr. Hans-Georg Feldmeier, Vorstandsvorsitzender der Dermapharm Holding SE.

Segment „Markenarzneimittel und andere Gesundheitsprodukte“

Den größten Anteil zum Konzern-Umsatz steuerte das Segment „Markenarzneimittel und andere Gesundheitsprodukte“ bei. Der Segmentumsatz elag in den ersten drei Monaten 2022 bei 145,7 Mio. €, was einer Steigerung von 11,8 % entspricht (Vorjahreszeitraum: 130,3 Mio. €). Auch das bereinigte EBITDA stieg im selben Zeitraum um 18,0 % auf 69,4 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 58,8 Mio. €) und die bereinigte EBITDA-Marge auf 47,6 % (Vorjahreszeitraum: 45,1 %). Diese positive Entwicklung basierte insbesondere auf der gestiegenen Nachfrage nach Produkten aus dem Therapiegebiet Schmerz & Entzündung, einer anziehenden Nachfrage nach Allergiepräparaten sowie der Impfstoffproduktion in Kooperation mit BioNTech SE.

Segment „Pflanzliche Extrakte“

Das Segment „Pflanzliche Extrakte“egte der Umsatz im ersten Quartal 2022 um 28,0 % auf 25,6 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 20,0 Mio. €) zu. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich um 10,9 % auf 6,1 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 5,5 Mio. €) und die bereinigte EBITDA-Marge auf 23,8 % (Vorjahreszeitraum: 27,5 %). Im Berichtsquartal waren erstmalig die Umsatz- und Ergebnisbeiträge der C³-Gruppe in diesem Segment enthalten.

Segment „Parallelimportgeschäft“

Der Umsatz im Segment „Parallelimportgeschäft“sank der Umsatz im Berichtszeitraum erwartungsgemäß leicht um 2,4 % auf 60,4 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 61,9 Mio. €). Das EBITDA lag dagegen mit 1,2 Mio. € über dem Niveau des ersten Quartals 2021 (Vorjahreszeitraum: 1,0 Mio. €). Die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 2,0 % (Vorjahreszeitraum: 1,6 %). Der Umsatzrückgang basierte auf einem allgemein rückläufigen Gesamtmarkt und auf niedrigeren Verkaufspreisen. Insbesondere die erhöhte Beteiligung an Krankenkassenrabattverträgen nach Inkrafttreten des „Gesetzes für mehr Sicherheit bei der Arzneimittelversorgung“ (GSAV) wirkte sich negativ auf die Umsätze aus.

Hauptversammlung 2022 – Erhöhung der Dividende auf 2,17 € je Stückaktie

Die ordentliche Hauptversammlung der Dermapharm Holding SE findet am 1. Juni 2022 statt. Für das Geschäftsjahr 2021 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat eine Erhöhung der Dividende auf 2,17 € je Stückaktie vor.

Ausblick für Geschäftsjahr 2022 – Dermapharm Aktie mit starkem operativen Fundament



Angesichts der stabilen Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2022 bestätigt Dermapharm die Prognose für das Jahr 2022. Der Vorstand rechnet nach wie vor mit einem Wachstum des Konzernumsatzes in Höhe von 10 % bis 13 % (2021: 942,9 Mio. €) sowie des bereinigten Konzern-EBITDA in Höhe von 3 % bis 7 % (351,1 Mio. €).