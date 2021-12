Dermapharm Aktie KAUFEN. Platow Briefe sehen gute Gründe dafür. BioNTech, Cannabis,…

Dermapharm Aktie? Ein klarer Kauf für den PLATOW Brief. Im heutigen Gastbeitrag des Platow Briefes erfahren Sie die Gründe, die für die Dermapharm Holding SE (ISIN: DE000A2GS5D8 ) sprechen. Und dabei geht es nicht nur um die weiter ausgebaute Zuarbeit für BioNTech und deren Covid-19 Impfstoff. Nein es eght auch um ein durch den Legalisierungsbeschluss für Cannabis im Ampel-Koalitionsvertrag manifestierten Gezeitenwechsel in der „Drogenpolitik“. Überwachte Abgabe durch „autorisierte Händler“ von Cannabis, der, „auf Herz und Nieren“ geprüft, frei von gefährdenden Beimischungen ist, an Erwachsene. Darin wittert nicht nur Dermapharm ein interessantes Geschäftsfeld. Aber heute geht es im Platow Brief um die Chancen und Risiken der Dermapharrm Aktie:

Dermapharm legt Latte höher