Dermapharm-Aktie: Der Anstieg sollte fortgesetzt werden

Nachdem die Dermapharm Aktie am 18. November bei 77,35 Euro ein Tief ausgebildet hatte, ging die Aktie zunächst in eine volatile Seitwärtsbewegung über. In ihr konnte das Novembertief behauptet werden, sodass ab Mitte Dezember ein neuer Anstieg möglich wurde. Er überwand den 50-Tagedurchschnitt und ließ den Kurs am 28. Dezember auf ein Hoch bei 90,35 Euro vordringen.

Es stellt nun ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung